Den dagen Vedum raste mot Stoltenberg
Han forsto at dette ikke ble lett. Men finansminister Jens Stoltenberg hadde nok ikke ventet at Senterpartiet skulle bli riktig så forbanna på statsbudsjettet for 2026.
Finansminister Jens Stoltenberg holder finanstalen i Stortinget. Sist han gjorde dette, var han 38 år gammel. Nå er han 66.
FOTO: Lise Åserud / NTB
Innenriks
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
– Dette kommer ikke til å bli bare enkelt. Det kommer til å bli krevende dager og vanskelige debatter og beslutninger, sa Jens Stoltenberg (Ap) da Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ga ham nøkkelen til statsrådskontoret i Finansdepartementet i februar i år.
Det fikk han rett i.