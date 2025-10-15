Finansminister Jens Stoltenberg holder finanstalen i Stortinget. Sist han gjorde dette, var han 38 år gammel. Nå er han 66. FOTO: Lise Åserud / NTB

– Dette kommer ikke til å bli bare enkelt. Det kommer til å bli krevende dager og vanskelige debatter og beslutninger, sa Jens Stoltenberg (Ap) da Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ga ham nøkkelen til statsrådskontoret i Finansdepartementet i februar i år.

Det fikk han rett i.