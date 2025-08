Demokrater rømmer Texas for å stanse nye valgkretser

De folkevalgte forlot Texas søndag, dagen før delstatsforsamlingen etter planen skulle stemme over de nye valgkretsene. Mange har dratt til delstaten Illinois, der de søndag holdt pressekonferanse med guvernør JB Pritzker.

USAs president Donald Trump håper å unngå å ryke på et nederlag i mellomvalget neste år, slik han gjorde i sin første presidentperiode. På målingene ligger Demokratene best an.

Lokale republikanere har foreslått nytt valgkart til Representantenes hus som de håper vil gi fem nye kretser der de har gode vinnersjanser.

Partiet har for øyeblikket 25 av de 38 plassene i Representantenes hus fra Texas.

Annonse

Andre gang på fire år

Men for å holde avstemninger må minst 100 av de 150 medlemmene i Texas' delstatsforsamling være til stede, og Demokratene har 62 representanter. Minst 51 har forlatt delstaten, ifølge partiet.

– Apati er medvirkning, og vi vil ikke være medvirkende til å fortie hardtarbeidende lokalsamfunn som har brukt flere tiår på å kjempe for mulighetene som Trump prøver å stjele, sier talsperson Josh Rush Nisenson.

Det er andre gang på fire år at Demokratene rømmer fra Texas for å stanse en avstemning. I 2021 var de i Washington D.C. i 38 dager i et forsøk på å stanse avstemning om stemmeregler som de mente gjorde det vanskeligere å stemme.

Annonse

Truer med pågripelse

Texas' justisminister Ken Paxton sier delstaten vil «bruke ethvert verktøy vi har til disposisjon for å få tak i dem som tror de står over loven», og han har truet med å pågripe dem.

På X kaller han demokratene for feiginger, og han sier at de bør spores opp, pågripes og umiddelbart tas med tilbake til Texas.

Det er imidlertid bare en sivil forseelse å nekte å møte til avstemning, så de folkevalgte kan ikke settes i fengsel, og det er uklart hvem som eventuelt kan pågripe dem, skriver nyhetsbyrået AP.

Annonse

Trump-administrasjonen har også vurdert å tegne om valgkretser i andre delstater, blant dem Missouri, sier en kilde med kjennskap til saken til AP.