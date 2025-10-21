Demokratene blokkerte republikanernes budsjettforslag for ellevte gang
Den amerikanske kongressen står fortsatt uten budsjettavtale idet nedstengningen av statsapparatet går inn i sin fjerde uke.
For ellevte gang har Demokratene i Senatet stemt mot Republikanernes forslag om å gjenåpne statsapparatet, melder Fox News.
Republikanerne, ledet av senatsleder John Thune fra Sør-Dakota, hadde håpet at Demokratene ville endre holdning etter helgens landsomfattende «No Kings»-markeringer mot Donald Trump. I stedet stemte Demokratene, med senatsleder Chuck Schumer i spissen, igjen imot.
Demokratene nekter å godkjenne Trumps budsjettforslag uten at helseforsikringsstøtten i Obamacare forlenges.
– Hva slags parti er dette republikanske partiet som er uvillig til å løse et problem som skremmer amerikanere fra kyst til kyst? sa Schumer.
– De gjør ingenting. De er på ferie. Det er uakseptabelt og moralsk frastøtende, sa han videre.