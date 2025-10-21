Et forslag som kunne fått slutt på nedstengingen i USA, fikk ikke nok stemmer i Senatet til å bli vedtatt mandag. J. Scott Applewhite / AP / NTB

For ellevte gang har Demokratene i Senatet stemt mot Republikanernes forslag om å gjenåpne statsapparatet, melder Fox News.

Republikanerne, ledet av senatsleder John Thune fra Sør-Dakota, hadde håpet at Demokratene ville endre holdning etter helgens landsomfattende «No Kings»-markeringer mot Donald Trump. I stedet stemte Demokratene, med senatsleder Chuck Schumer i spissen, igjen imot.

Demokratene nekter å godkjenne Trumps budsjettforslag uten at helseforsikringsstøtten i Obamacare forlenges.

– Hva slags parti er dette republikanske partiet som er uvillig til å løse et problem som skremmer amerikanere fra kyst til kyst? sa Schumer.

– De gjør ingenting. De er på ferie. Det er uakseptabelt og moralsk frastøtende, sa han videre.