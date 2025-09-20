Det er Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, og partiets leder i Representantenes hus, Hakeem Jeffries, som i et brev ber presidenten om et møte for å unngå nedstengning av statsapparatet når fristen for å komme til enighet om et budsjettforslag går ut 30. september.

I brevet skriver de at Demokratene ønsker å komme til en enighet, men at de ikke kan støtte Republikanerenes forslag som de omtaler som «skittent» og et «republikansk angrep på helsevesenet».

Representantenes hus vedtok fredag et budsjettforslag med bevilgninger til statsapparatet. Senatet klarte ikke å samle flertall om noen av budsjettforslagene som lå på bordet.

Senatet må klare å enes om et forslag innen 30. september. Om de ikke får vedtatt et budsjett, står det amerikanske statsapparatet uten godkjent finansiering når budsjettåret starter. Da blir det en såkalt nedstengning hvor de ikke får lov til å bruke penger, og statlige ansatte ikke får utbetalt lønn.