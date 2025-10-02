De vil finne ut hvem som har makt i det norske samfunnet

Det er 27 år siden sist Stortinget vedtok en maktutredning. YS og Spekter mener det er på tide å på ny se maktforholdene i det norske samfunnet. De får støtte av professor.

YS-leder Hans Erik Skjæggerud og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter mener tiden er inne for en ny maktutredning.

– De siste årene har det skjedd store endringer som kan ha påvirkning på demokratiet, sier YS-leder Hans Erik Skjæggerud. 

Sammen med Spekter-leder Anne-Kari Bratten spør han i en kronikk i Dagsavisen hvordan stadig ny teknologi og sosiale medier påvirker opinionen, og hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen, og potensielle fiendtlige krefter, påvirker demokratiet. 

– Vi er usikre på om vi kjenner til alle måter det er mulig for den type krefter å påvirke oss, sier Skjæggerud til Dagsavisen. 

