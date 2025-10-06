– De skal se at de ikke er velkomne

Denne uka kommer Israels landslag til Norge. Både Palestinakomiteen og supportergruppen Oljeberget skal gjennomføre markeringer.

I september protesterte demonstranter utenfor Ullevaal stadion. Lørdag blir det enda flere markeringer når Israels landslag skal møte Norge i VM-kvaliken.

– Vi planlegger markering sammen med Aksjonsgruppen for Palestina. Vi skal gå i tog fra Spikersuppa i Oslo sentrum opp til Ullevaal stadion hvor vi kommer til å ha både musikk, appeller og annen markering fram til kampstart, sier Line Khateeb til Dagsavisen.

Hun er leder for Palestinakomiteen. Hun forteller om et stort engasjement for markeringene som skal skje lørdag.

