De savnede soldatene i Finnmark er funnet i god behold

– Klokken 5.45 fikk politiet melding fra forsvaret om at de resterende fem soldatene er lokalisert, skriver operasjonsleder Øyvind Johnson Holsbrekken i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

– Den ene enheten oppsøkte et sjekkpunkt som Forsvaret har satt opp langs E6, opplyser Holsbrekken videre.

Den andre enheten har gitt seg til kjenne langs grensen til Finland gjennom samband.

– Letemannskaper fra Forsvaret tar seg nå ut i terrenget for å hente ut den sistnevnte enheten, opplyser Holsbrekken. Han sier det ikke er grunn til å tro at soldatene har behov for medisinsk assistanse.

Forsvaret vil ta hånd om den resterende delen av redningsarbeidet.

Escape-øvelse

Det ble igangsatt en leteaksjon etter ti soldater torsdag formiddag. Soldatene hadde vært på en escape-øvelse, men de hadde ikke returnert til avtalt tidspunkt.

Fem av soldatene ble først funnet i løpet av torsdag. Natt til fredag trappet politiet ned søket, slik at mannskapene skulle få hvile.

Politiet har ulike teorier om hva som har skjedd.

– Vi jobber fortsatt ut fra to teorier. Det ene er at soldatene har misforstått oppmøtetidspunkt eller brukt lengre tid enn planlagt, skriver operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen i Finnmark politidistrikt på politiloggen.

Den andre teorien er at det kan ha oppstått en form for skade eller at soldatene hadde gått seg bort.

Omfattende søk

Store ressurser ble kalt ut, og i søket deltok Røde Kors, Forsvaret, Sivilforsvaret og åtte personer fra Norske Redningshunder.

Det var også bistand fra helikopter.

Soldatene skulle melde seg til sin egen avdeling når de kom til gitte punkter i terrenget under øvelsen. Det var manglende innmelding som førte til leteaksjonen.