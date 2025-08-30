Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Når var din politiske oppvåkning?

– Da Benjamin Hermansen ble drept (rasistisk motivert drap på Holmlia i Oslo i 2001, red.anm.). Vi gikk på samme skole, vokste opp i samme nabolag. Da skjønte jeg at det fins mennesker som både mener at de kan bestemme hvem som skal leve og dø, og som ikke synes det er bra at vi har forskjellig hudfarge.