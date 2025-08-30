– De gamle mennene skjønner etter hvert at du er ganske smart
Tonje Brenna deler rådet hun skulle ønske hun fikk som ung. Hun snakker også om skattereform, latterfulle møter med Bård Hoksrud og hva som gjør henne mest stolt av å være politiker.
Tonje Brenna er arbeids- og inkluderingsminister og nestleder i Arbeiderpartiet.
Foto: Javad Parsa
Innenriks
Når var din politiske oppvåkning?
– Da Benjamin Hermansen ble drept (rasistisk motivert drap på Holmlia i Oslo i 2001, red.anm.). Vi gikk på samme skole, vokste opp i samme nabolag. Da skjønte jeg at det fins mennesker som både mener at de kan bestemme hvem som skal leve og dø, og som ikke synes det er bra at vi har forskjellig hudfarge.