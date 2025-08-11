De eldste vil inn i EU, det vil ikke de unge

Et rungende flertall av de som møtte opp på Altingets presentasjon av ny EU-måling og påfølgende debatt, var for EU-medlemskap. FOTO: Linnea Skare Oskarsen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

46 prosent av de over 60 år er for norsk EU-medlemskap. Resten av befolkning – i alle aldersgrupper – svinger pendelen den andre veien.

Totalt er 33 prosent for EU, mens 55 prosent er imot.