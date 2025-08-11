De eldste vil inn i EU, det vil ikke de unge
Kan henge sammen med kunnskap og minner fra etterkrigstiden, sier forsker.
Et rungende flertall av de som møtte opp på Altingets presentasjon av ny EU-måling og påfølgende debatt, var for EU-medlemskap.
Linnea Skare Oskarsen
Innenriks
46 prosent av de over 60 år er for norsk EU-medlemskap. Resten av befolkning – i alle aldersgrupper – svinger pendelen den andre veien.
Totalt er 33 prosent for EU, mens 55 prosent er imot.