De blå storbyene sliter – varsler store kutt
Høyre gjorde et valgskred i Kommune-Norge og kapret makten i storbyene for to år siden. Nå roper de varsku om kriserammet økonomi.
Stedfortredende kommunedirektør i Tromsø Mari Enoksen Hult har fått ansvaret med å redde kommunebudsjettet.
FOTO: Tromsø kommune
Innenriks
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Det er ikke akkurat jubelstemning i norske storbyer om dagen:
- Tromsø mangler 200 millioner kroner for å lande budsjettet og må kutte hver femte administrativt ansatte innen årsslutt.
- Oslo må kutte to milliarder kroner i løpet av denne fireårsperioden.
- Bergen måtte redde inn et underskudd på 715 millioner kroner i fjor for å lande budsjettet.
- Trondheim frykter å ikke kunne levere gode nok skoletilbud til barn med særlige behov.