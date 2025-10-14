De blå storbyene sliter – varsler store kutt

Høyre gjorde et valgskred i Kommune-Norge og kapret makten i storbyene for to år siden. Nå roper de varsku om kriserammet økonomi.

Stedfortredende kommunedirektør i Tromsø Mari Enoksen Hult har fått ansvaret med å redde kommunebudsjettet.

Innenriks

Politisk journalist
Politisk journalist
Publisert
Lesetid: 9 min

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det er ikke akkurat jubelstemning i norske storbyer om dagen: 

  • Tromsø mangler 200 millioner kroner for å lande budsjettet og må kutte hver femte administrativt ansatte innen årsslutt. 
  • Oslo må kutte to milliarder kroner i løpet av denne fireårsperioden. 
  • Bergen måtte redde inn et underskudd på 715 millioner kroner i fjor for å lande budsjettet.
  • Trondheim frykter å ikke kunne levere gode nok skoletilbud til barn med særlige behov.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

bergen trondheim tromsø statsbudsjett oslo nyheter norske storbyer kommunebudsjett innenriks høyre økonomi økonomisk krise
Powered by Labrador CMS