De blå storbyene sliter – varsler store kutt

Stedfortredende kommunedirektør i Tromsø Mari Enoksen Hult har fått ansvaret med å redde kommunebudsjettet. FOTO: Tromsø kommune

Det er ikke akkurat jubelstemning i norske storbyer om dagen:

Tromsø m angler 200 millioner kroner for å lande budsjettet og må kutte hver femte administrativt ansatte innen årsslutt.

Oslo må kutte to milliarder kroner i løpet av denne fireårsperioden.

Bergen måtte redde inn et underskudd på 715 millioner kroner i fjor for å lande budsjettet.

Trondheim frykter å ikke kunne levere gode nok skoletilbud til barn med særlige behov.