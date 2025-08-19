Danskebåten kutter ut Frederikshavn – drar rett til København

Go Nordic Cruiseline kutter nå anløpet innom Frederikshavn permanent, slik at København-fergen nå går direkte til den danske hovedstaden, slik det var opprinnelig før Stena Line la ned sin Frederikshavn-rute. Foto: Lise Åserud / NTB

Etter at Stena Line la ned driften på fergeruten mellom Oslo og Frederikshavn i 2020, har DFDS hatt et kort stopp i den danske havnebyen på sin København-rute fra Oslo.

DFDS overlot København-ruten til Go Nordic Cruiseline i november i fjor, og nå kuttes anløpet i Frederikshavn permanent, opplyser selskapet.

Go Nordic kuttet ut anløpene til Frederikshavn i sommer, men det var opprinnelig meningen å fortsette å anløpe byen fra desember. Nå har selskapet ombestemt seg.

Frederikshavn forsvinner dermed helt fra det dansk-norske fergekartet siden fergene fra Larvik, Kristiansand, Stavanger og Bergen alle anløper Hirtshals.