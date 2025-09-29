Dansk TV2: Reservister hasteinnkalt til tjeneste på grunn av dronehendelsene

Kanalen skriver at de kjenner innholdet i innkallelsen, og at den direkte henviser dronehendelsene.

Reservistene blir bedt om å fortest mulig melde seg til tjeneste, ifølge TV2.

De har ikke lyktes å få kommentar fra det danske forsvaret, og kjenner ikke til det nøyaktige antallet reservister som har blitt innkalt. Ifølge kilder kanalen har snakket med er det imidlertid snakk om noen hundre soldater.

Det er de siste dagene gjort en rekke droneobservasjoner over danske flyplasser, både sivile og militære.

(©NTB)