Dansk avis trykker Muhammad-karikatur på nytt – 20 år etter karikaturstriden

Den danske avisa Berlingske trykker tirsdag Kurt Westergaards Muhammad-tegning, 20 år etter at Jyllands-Posten gjorde det samme og utløste karikaturstriden. Preben Hupfeld / Scanpix Danmark / NTB

I en leder hyller Berlingske de tolv avistegnerne og redaktørene i Jyllands-Posten, personene som sto bak beslutningen i 2005. Kurt Westergaards Muhammad-tegning, der profeten har en bombe i turbanen, er i tillegg brukt som illustrasjon til en artikkel inni avisa, ifølge Ritzau.

Personene bak tegningene er «kanarifugler i kullgruva, som reagerte på noe farlig i lufta», skriver sjefredaktør Pierre Collignon.

– De tolv Muhammed-tegningene fra 30. september 2005 var dermed et forvarsel om dype verdikonflikter som er oppstått i vårt samfunn på grunn av flere tiår med innvandring fra muslimske land, skriver Collignon.

Også flere norske aviser trykket Muhammed-tegningene, og saken ble en av de største utenrikspolitiske krisene i både dansk og norsk historie. Blant annet ble begge lands ambassader i Damaskus i Syria stormet og brent ned av rasende folkemengder.

I etterkant av striden ble Westergaard utsatt for drapstrusler og måtte ha politibeskyttelse, og Berlingske trykket også i 2008 tegningen hans. Det skjedde i en markering sammen med 16 andre aviser etter at det ble kjent at tre tunisiere ble pågrepet for å ha planlagt å drepe ham.

Westergaard ble også utsatt for drapsforsøk i sitt hjem i Viby i 2010. Han døde sommeren 2021.