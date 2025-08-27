Danmarks utenriksminister med klar beskjed til USA: – Forsøk på innblanding er uakseptabelt
Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter at «utenlandske aktører viser interesse for Grønland og dets nåværende posisjon i kongeriket».
Verden
Annonse
– Ethvert forsøk på å gripe inn i Danmarks indre anliggender er uakseptabelt, sier Løkke.
– Som et resultat av våre funn, har jeg kalt USAs utsending i København inn til møte, sier Løkke og tilføyer at «vi samarbeider tett med regjeringen på Grønland».