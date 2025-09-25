Danmarks justisminister varsler strengere droneregler – advarer om flere hybride trusler

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (t.v.) og justisminister Peter Hummelgaard på en pressekonferanse i Forsvarsdepartementet i København torsdag om den siste tidens droneaktivitet ved flere flyplasser i Danmark. Emil Helms / Ritzau Scanpix / NTB

I tillegg skal det innføres langt strengere regler for bruk av droner i Danmark.

– Vi må erkjenne at den tiden der hvem som helst fritt kan fly større droner i Danmark er forbi.

Hummelgaard varsler videre at det skal framsettes et lovforslag som gir mulighet for at infrastruktureiere skal kunne skyte ned droner.

– Hybride trusler er dessverre her for å bli, sier justisministeren.

– Reelle operasjoner

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen understreker samtidig at det ikke er noen direkte militær trussel mot Danmark.

Flere flyplasser på Jylland hadde overflygninger av droner natt til torsdag. Det dreier seg om flyplassene i Aalborg, Esbjerg, Sønderborg og Skrydstrup. Aalborg og Skrydstrup er også militære flyplasser. Videre ble det også observert en drone over en militær kaserne i Holstebro.

– Dette er reelle operasjoner. Det har vært en viss systematikk i det, sier den danske forsvarssjefen Michael Hyldgaard.

Presset om hvorfor ikke dronene ble skutt ned

Både ministrene og forsvarssjefen sier at det er en profesjonell aktør som står bak. Hyldgaard sier det var en «samlet vurdering» som lå bak at de ikke valgte å skyte ned dronene over militære anlegg, da de blant annet var redde for nedfall og skader på bakken.

Både Poulsen og forsvarssjefen fikk en rekke spørsmål om hvorfor ikke dronene ble skutt ned, og hvor langt ting skal gå før det blir aktuelt. Poulsen ønsket ikke å svare på hvorfor de ikke ble skutt ned i denne saken, men la til at det neppe blir siste pressemøte om droner og hybridangrep.

Ikke besluttet om artikkel 4

Det er foreløpig ikke klart hvem som står bak, noe ministrene understreket flere ganger under torsdagens pressekonferanse.

Det er heller ikke besluttet om Danmark skal be om konsultasjoner med Nato-landene i henhold til Atlanterhavspaktens artikkel 4, slik både Polen og Estland har gjort etter at deres luftrom ble krenket av russiske droner og fly de siste ukene.

Men Poulsen understreker at man har vært i dialog med Nato og EU om nattens hendelser, samt mandagens dronehendelse ved hovedflyplassen Kastrup i København.