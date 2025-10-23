Danmark vil ha Norge med som garantist for Ukraina-lån

– En deilig idé, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen om norske økonomers forslag om at Norge stiller som garantist for et kjempelån til Ukraina. Foto: AP / NTB

– Norge har vært med på våre sanksjonspakker og har vært en god støtte. For meg vil det være naturlig om Norge blir med i dette, sammen med oss andre, sier Frederiksen på vei inn til torsdagens EU-toppmøte i Brussel.

En stor sak på dagsordenen er å gi Ukraina et rentefritt lån på 140 milliarder euro, drøyt 1600 milliarder kroner.

Belgisk betingelse

Planen er at lånet skal gis med sikkerhet i midler fra den russiske sentralbanken som er frosset ned i europeiske banker.

Belgia, der mesteparten av de russiske midlene ligger i finansinstitusjonen Euroclear, har imidlertid stilt som betingelse at de andre EU-landene stiller som garantister for lånet slik at belgierne ikke alene står med risikoen for en eventuell senere rettsforfølgelse fra russisk side.

Men det kan føre til at kredittverdigheten til gjeldstyngede land som Frankrike faller ytterligere.

De norske økonomene Håvard Halland og Knut Anton Mork mener nå at Norge kan påta seg risikoen for Ukraina-lånet.

– Avgjørende rolle

– Selv om Norge ikke er EU-medlem, kan vi spille en avgjørende rolle, skriver de to i en kronikk på nettstedet Project Syndicate.

Der viser de til at Norge trolig har den beste kredittverdigheten i verden, takket være oljefondet på mer enn 20.000 milliarder kroner.

– For en deilig idé, sier Frederiksen.

Til den danske avisa Politiken sier Halland og Mork at Norge ikke bare har mulighet, men også en moralsk forpliktelse til å stille som garantist.

– Selv om støtten til Ukraina økte nylig, er det fortsatt bare en brøkdel av Norges krigsprofitt, sier de og viser til at Norge har tjent over 800 milliarder kroner på gassalg til EU etter Ukraina-invasjonen i 2022.

Også andre EU-land jubler over forslaget.

– En fantastisk idé, sier en høytstående EU-diplomat.