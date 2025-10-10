Danmark setter av milliarder til forsvar av Grønland

Et krigsskip passerer hus i Nuuk under en Nato-øvelse på Grønland i midten av september. Ebrahim Noroozi / AP / NTB

Det skjer gjennom den andre delavtalen om Arktis og Nordatlanteren, som Danmarks regjering, det færøyske landsstyret og Grønlands regjering, Naalakkersuisut, undertegnet fredag.

Beløpet tilsvarer litt over 42 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Som en del av avtalen skal det etableres en ny militær avdeling ved Grønlands hovedstad Nuuk og legges en sjøkabel mellom Danmark og øya. I tillegg skal deler av pengene gå til innkjøp av to nye arktiske skip, flere droner og patruljefly.

Ifølge Naalakkersuisut inneholder den nye forsvarsavtalen «betydelige» investeringer som skal styrke forsvarets og Natos arbeid i regionen.

Avtalen følger opp den første delavtalen for Arktis som ble lagt fram i januar i år.

Danmark skal også kjøpe inn 16 nye F-35-kampfly, sier danskenes forsvarsminister Troels Lund Poulsen på et pressetreff fredag kveld. Investeringen er på 29 milliarder kroner og vil øke antallet danske F-16-fly til 43.