Danmark kaller droner ved Kastrup et angrep – «Kompetent aktør» står trolig bak

Politiet er på plass ved Kastrup lufthavn mandag kveld etter en rekke droneobservasjoner i området. Johan Nilsson / TT / NTB

De to-tre dronene kom fra flere retninger og forsvant. Politiet vet ikke hvem som sto bak, men mener det er en «kompetent aktør». Droneflygningen stengte flytrafikken ved Kastrup i flere timer.

– Dronenes måte å operere på, deres størrelse og tiden over stedet gjorde at vi har konkludert med at det trolig er en kapabel aktør bak dronebruken, sa Jens Jespersen fra Københavns politi på et pressetreff tirsdag morgen.

Dronene var i luften i tre-fire timer mandag kveld og fløy over flere deler av flyplassområdet.

Frederiksen reagerer kraftig

Danmarks statsminister Mette Frederiksen gikk tirsdag morgen kraftig ut etter hendelsen.

– Det vi så i går kveld, er det hittil mest alvorlige anslaget mot dansk kritisk infrastruktur. Det sier noe om hvilken tid vi lever i, og hva vi som samfunn skal være klare til å kunne håndtere, sier Frederiksen i en pressemelding.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen omtaler hendelsen som et alvorlig droneanslag mot dansk infrastruktur. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AP / NTB

Hun sier at politiet samarbeider med sikkerhetspolitiet (PET) og forsvaret om etterforskningen. Dansk politi samarbeider også med Sverige og Norge.

– Vi utelukker selvsagt ikke noen muligheter om hvem som kan stå bak, sier Frederiksen.

Hun sier hendelsen føyer seg inn i rekken av krenkelser av europeisk luftrom, dataangrep mot lufthavner og andre droneangrep den siste tiden.

Avviste å skyte ned dronene

Politiet har ingen holdepunkter for at hensikten med droneflygningen var å skade noen, men heller å demonstrere en ferdighet.

Jespersen i København-politiet sier at aktørene som sto bak flygningen, både har kompetanse, vilje og utstyret til å gjennomføre noe slikt.

– Trolig for å vise seg fram, og kanskje også for å øve seg, sier Jespersen.

Han vil ikke svare på hvorfor dronene ikke ble skutt ned, men påpeker at det er uheldig om droner skulle falle ned i området ved flyplassen. Han sa også at det hadde vært en sikkerhetsrisiko å bruke raketter i et område med mange bygninger, mye folk og et flyplassområde med drivstoff.

Politiet undersøker om dronene kan ha kommet flygende fra skip, fra land eller kjøretøy.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj antydet tidlig at Russland har krenket dansk luftrom. Verken Russland eller Danmark har kommentert dette fra offisielt hold. Dansk politi ønsket heller ikke å kommentere dette på pressebrifingene natt til tirsdag og tirsdag morgen, og sa at de ikke kjente til kommentaren.

20.000 påvirket

Rundt 100 avganger ble innstilt, 31 flygninger ble omdirigert, og rundt 20.000 passasjerer ble rammet da flyplassen måtte stenge.

Københavns lufthavn venter at hendelsen kommer til å påvirke flytrafikken tirsdag også. SAS har innstilt flere flygninger, blant annet til Bergen og Trondheim.

Det er foreløpig ingen ting som tyder på at droneobservasjonene ved Oslo lufthavn Gardermoen natt til tirsdag har noen sammenheng med dronene ved Kastrup, sier Jespersen.

Kastrup var stengt i rundt fire timer, mens Gardermoen var stengt i tre timer etter to droneobservasjoner, ifølge politiet.