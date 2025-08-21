Dagligvarekjeder tapte prisjegersak

Leder for næringspolitikk Kårstein Eidem Løvaas i Reitan Retail bekrefter at de også anker. Foto: Vidar Ruud / NTB

Konkurransetilsynet ila i august i fjor de tre gigantene i norsk dagligvarebransje 4,9 milliarder kroner i gebyr for brudd på konkurranseloven. Saken ble klaget inn for nemnda, som kom med sin avgjørelse torsdag morgen – nøyaktig ett år senere:

– Konkurranseklagenemnda har, i likhet med Konkurransetilsynet, funnet at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 samarbeidet ulovlig fra 2011 til 2018 om prisinnhenting ved bruk av prisjegere, heter det i en pressemelding fra nemnda.

I avgjørelsen påpekes det at priskutt rett og slett ble mindre fristende på grunn av prisjakten, mens prisøkninger ble mer fristende. Samlet ga dette ifølge nemnda et press mot et høyere prisnivå.

– At konkurrenter sjekker hverandres priser, er verken unaturlig eller ulovlig. Denne saken handler imidlertid ikke om prisinnhenting i seg selv, men om samarbeid om prisinnhenting, heter det videre.

– Til retten

De tre aktørene mener prisjegerne tvert imot har ført til større konkurranse mellom kjedene, ikke mindre. De har for lengst varslet at de vil ta saken inn for rettsapparatet, helt til Høyesterett om nødvendig.

– Vi står fortsatt på det vi har sagt hele tiden: Vi mener saken burde vært lagt bort i sin helhet tidligere. Vi mener Konkurranseklagenemnda tar feil, og vi har allerede besluttet å anke dette videre i rettssystemet, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen.

Coop Norge sier de skal gå grundig gjennom nemndas begrunnelse, men at beslutningen uansett skal ankes inn for lagmannsretten. Leder for næringspolitikk Kårstein Eidem Løvaas i Reitan Retail bekrefter at de også anker.

– Prisinnhenting er en del av sunn konkurranse i alle bransjer og en forutsetning for at vi kan levere på vårt kundeløfte om å ha de laveste prisene, sier Løvaas.

Konkurransetilsynet mener prisjegersamarbeidet til Kiwi, Rema 1000 og Coop-eier Norgesgruppen skader konkurransen. Foto: Lise Åserud / NTB

Kuttet gebyrer



To år etter en razzia i 2018 varslet Konkurransetilsynet at de ville ilegge de tre store aktørene gebyrer på hele 21 milliarder kroner til sammen. De hadde mistanke om at prisjegeravtalen kunne utgjøre ulovlig samarbeid.

Tilsynet varslet så i 2024 at gebyrene ville bli kraftig redusert fordi den mest alvorlige anklagen om prissamarbeid ble droppet. Likevel anket aktørene tilsynets avgjørelse om å ilegge gebyrer – fortsatt i milliardklassen – og nøyaktig ett år senere kom klagenemnda med sitt svar.

Konkurransetilsynet er ikke uventet fornøyd med den enstemmige avgjørelsen.

– Dette samarbeidet økte gjennomsiktigheten mellom dagligvarekjedene, uten at kundene ble bedre informert. Ulovlige samarbeid mellom konkurrenter går ut over forbrukerne, og det er bra at Konkurranseklagenemnda er enige i at dette samarbeidet må opphøre, sier fungerende konkurransedirektør Gjermund Nese torsdag formiddag i en melding.

– Viktig med offensivt tilsyn

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) sier det er viktig med et offensivt konkurransetilsyn, men tar ellers avgjørelsen «til etterretning». Hun har uavhengig av denne avgjørelsen varslet et møte med dagligvareaktørene neste uke. Hun vil vite hvorfor prisene har steget så kraftig.

– Det er viktig for meg at vi får ned matprisene. Prisene på mat har gått opp mer enn prisene ellers. Det er uakseptabelt, og jeg vil ha svar på hvorfor dette har skjedd. Derfor skal jeg møte dagligvareaktørene på mandag, sier hun i en kommentar.

Rødt mener staten nå må punge ut slik at kjedene får skikkelig motbør i retten.

– Vi kan ikke bestemme hvordan det går i retten, men vi godtar ikke at Norgesgruppen, Rema og Coop skal kjøpe seg ut av dette med en hær av juridiske leiesoldater, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

SV mener avgjørelsen er et viktig steg på veien mot en bedre dagligvarebransje.

– Det burde ikke være mulig å bli milliardær av å selge mat til folk. Sånn kan vi ikke ha det, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.