Da okkupantene kom ble de gamle kastet ut
Da de tyske okkupantene inntok Oslo 9. april 1940 tok de over Lille Tøyen pleiehjem. Alle de 152 gamle ble evakuert til Frognerseteren restaurant og Skimuseet hvor de ble stuet sammen i provisoriske sykehjemslokaler.
Lille Tøyen sykehjem i Hovinveien 6 i 1924.
Anders B. Wilse/Nasjonalbiblioteket
Byhistorie
I 1922 sto Lille Tøyen pleiehjem, også kalt Tøyen gamlehjem, klart
i Hovinveien 6. Bygget i nybarokk stil ble reist på det tidligere gårdsanlegget
til Lille Tøyen gård, og tegnet av arkitekt Andreas Dedekam Messel. Det lå like
ved arbeiderboligene Lille Tøyen hageby i Aker, men ble drevet av Oslo kommune.
Først var det 100 sengeplasser for gamle og pleietrengende her, men da de
tuberkulosesyke barna, som holdt til i den gamle trebygningen ved siden av, ble
overført til Vardåsen barnesanatorium i Asker i 1927, fikk pleiehjemmet flere
plasser. Ved okkupasjonen bodde 152 eldre her.
Da tyske okkupanter inntok i Oslo 9. april 1940 fikk det store
konsekvenser for det sivile samfunnet. Skolebarna måtte ut av skolene da 50 000
tyske soldater trengte kaserner. Gamle og pleietrengende ble flyttet ut av sykehus
og pleiehjem til provisoriske lokaler. På Lille Tøyen gamlehjem måtte alle
beboerne ut da bygget ble rekvirert til å være tysk krigslasarett. Allerede 13.
april ble gamlehjemmet tømt for beboere, som ble flyttet til Frognerseteren. Evakueringen
ble gjort med Sporveiens busser.
På Frognerseteren ble det innredet en provisorisk sykeavdeling i
restauranten, Sportshallen og Skimuseet. Skimuseet hadde åpnet i 1923 mellom
Frognerseteren restaurant og Sportshallen som verdens eldste spesialmuseum for
ski. Museet ble først lovet å få beholde «Polarrommet» urørt, men etter at de
gamle var på plass i resten av huset, måtte de også gi fra seg dette rommet. Alle
museumsgjenstandene ble i all hast pakket ned i kasser og flyttet til kjelleren
i andre hus på Frognersetervolden.