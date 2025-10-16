Da Munchmuseet kom til Tøyen
I 1963, hundre år etter Edvard Munchs fødsel, åpnet Munchmuseet på Tøyen. Museet var resultatet av kunstnerens egen, storslåtte gave til Oslos befolkning.
Arkitektenes modell av Munchmuseet.
Park- og idrettsvesenet, Oslo byarkiv
Byhistorie
Den verdensberømte Munch testamenterte hele sin
kunstsamling til kommunen, omkring 1100 malerier, over 15000 trykk, nesten 5000
tegninger og i tillegg kom trykkplatene, boksamlingen og notatbøkene. Dette var
en gave av enestående dimensjoner i internasjonal målestokk.
Edvard Munchs testamentariske gave til kommunen var gitt
helt betingelsesløst. Han skrev testamentet i 1940, og kommunen var informert
om gaven. Men først da Munch døde i 1944 ble dokumentet åpnet, og byens
befolkning fikk kjennskap til både gaven og omfanget. Publikum fikk i liten
grad glede av kunsten de første årene. Fram til krigens slutt ble den oppbevart
i en nedlagt og spesialinnredet gruvegang på Kongsberg. Et utvalg av sentrale
kunstverk ble stilt ut i Nasjonalgalleriet når dette gjenåpnet etter krigen. Så
var det utstillinger i utlandet, København, Stockholm og Göteborg, og kunsten
var på vandring uten et permanent hjem i Oslo. Det kom inn så mange utstillingsønsker
fra utlandet, at det måtte settes en strek for videre utlån. Veien videre måtte
stakes ut først.
Før et museum kunne bygges, skulle kunsten registreres og
konserveres. Det måtte også lages planer for finansiering og plassering av
museet. På den tiden lå ansvaret for Oslos kunstsamlinger under Skolerådmannen,
som også hadde ansvar for kulturfeltet. Unntaket var Vigelandmuseet og
Vigelandsparken, som lå under Teknisk rådmann. Gustav Vigeland døde i 1943, og
hans museum åpnet i 1947.