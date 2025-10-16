Da Munchmuseet kom til Tøyen

I 1963, hundre år etter Edvard Munchs fødsel, åpnet Munchmuseet på Tøyen. Museet var resultatet av kunstnerens egen, storslåtte gave til Oslos befolkning.

Arkitektenes modell av Munchmuseet.
Arkitektenes modell av Munchmuseet.

Byhistorie

Kirsti Gulowsen
Kirsti Gulowsen
Fagansvarlig privatarkiv, Oslo byarkiv
Publisert
Lesetid: 3 min

Den verdensberømte Munch testamenterte hele sin kunstsamling til kommunen, omkring 1100 malerier, over 15000 trykk, nesten 5000 tegninger og i tillegg kom trykkplatene, boksamlingen og notatbøkene. Dette var en gave av enestående dimensjoner i internasjonal målestokk.

Edvard Munchs testamentariske gave til kommunen var gitt helt betingelsesløst. Han skrev testamentet i 1940, og kommunen var informert om gaven. Men først da Munch døde i 1944 ble dokumentet åpnet, og byens befolkning fikk kjennskap til både gaven og omfanget. Publikum fikk i liten grad glede av kunsten de første årene. Fram til krigens slutt ble den oppbevart i en nedlagt og spesialinnredet gruvegang på Kongsberg. Et utvalg av sentrale kunstverk ble stilt ut i Nasjonalgalleriet når dette gjenåpnet etter krigen. Så var det utstillinger i utlandet, København, Stockholm og Göteborg, og kunsten var på vandring uten et permanent hjem i Oslo. Det kom inn så mange utstillingsønsker fra utlandet, at det måtte settes en strek for videre utlån. Veien videre måtte stakes ut først.

Før et museum kunne bygges, skulle kunsten registreres og konserveres. Det måtte også lages planer for finansiering og plassering av museet. På den tiden lå ansvaret for Oslos kunstsamlinger under Skolerådmannen, som også hadde ansvar for kulturfeltet. Unntaket var Vigelandmuseet og Vigelandsparken, som lå under Teknisk rådmann. Gustav Vigeland døde i 1943, og hans museum åpnet i 1947.

