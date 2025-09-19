Da hun ikke fikk fortsette i jobben, sto kollegaene klare til å vitne i retten

Marthe Bøyding Borgen måtte i flere måneder vente på svaret: Ville hun få beholde jobben eller ikke? Ninni Bjørlo Lærum

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det begynte med en melding fra arbeidsgiver i serviceavdelingen i Bymiljøetaten. De vil ikke ha Lydia Sthephanie Riveros med videre som kundekontakt og kontrakten hennes ville ikke bli forlenget. Hun hadde ikke gjort en god nok jobb, mente de.

Riveros sitter igjen med følelse av angst og vondt i brystet.