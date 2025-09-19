Da hun ikke fikk fortsette i jobben, sto kollegaene klare til å vitne i retten

To tidligere vikarer har fått fast jobb i Oslo kommune etter forlik. Fagforbundet peker på «lufting» og den beryktede treårsgrensen som utbredt og ulovlig.

Marthe Bøyding Borgen måtte i flere måneder vente på svaret: Ville hun få beholde jobben eller ikke?

Innenriks

Journalist i nyhetsavdelingen
Publisert

Det begynte med en melding fra arbeidsgiver i serviceavdelingen i Bymiljøetaten. De vil ikke ha Lydia Sthephanie Riveros med videre som kundekontakt og kontrakten hennes ville ikke bli forlenget. Hun hadde ikke gjort en god nok jobb, mente de.

Riveros sitter igjen med følelse av angst og vondt i brystet.

