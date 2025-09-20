Cyberangrep fører til forsinkelser på europeiske flyplasser – Avinor ikke rammet

Det er problemer på Brandenburg lufthavn i Berlin. Bildet er tatt i juli 2024 i forbindelse med et daværende teknisk problem som førte til lange køer. Christoph Soeder / DPA via AP / NTB

Angrepet fredag kveld gjorde flere automatiserte systemer ubrukelige, slik at innsjekkings- og ombordstigningsprosedyrer måtte gjøres manuelt.

I London, Berlin og Brussel ble til sammen 29 ankomster og avganger innstilt, mens mange andre flygninger ble en time forsinket. I Berlin var det lange køer til innsjekk, ifølge flyplassens nettside.

– Dette har stor innvirkning på flyplanen og vil dessverre føre til forsinkelser og innstillinger av fly, het det i en uttalelse publisert på Brussel lufthavns nettsider lørdag morgen.

– Leverandøren jobber aktivt med saken og forsøker å løse problemet så raskt som mulig, heter det videre.

En talsperson for flyplassen i Brussel sier, ifølge nyhetsbyrået Reuters, at de har bedt flyselskapene om å innstille halvparten av avgangene også søndag på grunn av angrepet.

Avinor ikke rammet

Avinor er ikke direkte berørt av problemene, skriver pressevakt Carita Storm Røsaasen i en melding til NTB.

– Avinor og våre systemer er ikke berørt av dette utover at vi ser noen forsinkelser og kanselleringer på innkommende trafikk fra berørte flyplasser. Innsjekk fungerer som normalt ved alle våre lufthavner, skriver hun.

I tillegg til Berlin, London og Brussel, meldte også flyplassen i Dublin om problemer, men i mindre grad.

Imidlertid ble en terminal i Dublin stengt et par timer etter at en person ble pågrepet med det politiet mistenkte var sprengutstyr i kofferten.

– Jobber med å løse feilen

– På grunn av et teknisk problem hos en leverandør som opererer på tvers av Europa, er det lengre ventetid ved innsjekking, skriver Brandenburg lufthavn på sine sider.

Heathrow skriver at problemene stammer fra leverandøren Collins Aerospace.

Selskapet RTX, som eier Collins Aerospace, opplyser at de er klar over problemet, som ifølge dem bare er knyttet til innsjekking og bagasjeinnlevering.

– Vi jobber med å løse feilen og gjenopprette full drift så fort som mulig, heter det i en uttalelse.

Angrepet er det siste i en rekke stadig mer sofistikerte cyberangrep mot myndigheter og bedrifter over hele verden. Alt fra helsetjenester og forsvar til butikker og biler er rammet. Et angrep på bilprodusenten Jaguar Land Rover nylig førte til full stans i produksjonen.

