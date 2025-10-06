Chicago går til retten for å slippe nasjonalgardister

Guvernør J.B. Pritzker, som tilhører Det demokratiske partiet, betegner Donald Trumps planlagte utplassering av nasjonalgardister i Chicago som en invasjon. Anthony Vazquez / Chicago Sun-Times / Pool / AP / NTB

– Denne utviklingen i president Trumps for lengst erklærte «krig» mot Chicago og Illinois er ulovlig og farlig, står det i søksmålet, som ble fremmet mandag.

Trump vil utplassere mange hundre nasjonalgardister i Chicago for å slå ned på kriminalitet og det som av Det hvite hus beskrives som pågående voldelige opptøyer.

I Chicago har det vært demonstrasjoner mot pågripelsene av migranter i byen. 13 demonstranter ble pågrepet før helgen.

Trump ønsker også å utplassere nasjonalgardister i Portland i delstaten Oregon. En føderal dommer i Oregon har inntil videre stanset utplasseringen, men Trump-administrasjonen sa mandag at de vil anke avgjørelsen.

I Chicago er flere enn tusen innvandrere blitt pågrepet siden Trump-administrasjonen begynte en aksjon i forrige måned for å pågripe innvandrere uten oppholdstillatelse.

Guvernør J.B. Pritzker i Illinois mener de føderale agentene som står bak aksjonen, gjør Chicago til en «krigssone» med bruk av tåregass, sjokkgranater og andre harde virkemidler.

Både i Oregon og Illinois er det Demokratene som kontrollerer delstatsmyndighetene.