Charlie Kirks kiste fløyet hjem

Kisten med Charlie Kirk hentes ut fra visepresidentens fly, Air Force Two, på Phoenix Sky Harbor internasjonale flyplass. Foto: Ross D. Franklin / AP / NTB

– Vi kan ikke gjøre jobben vår uten publikums hjelp, sier Utahs guvernør Spencer Cox og legger til at FBI har mottatt mer enn 7000 tips så langt.

Jakten på gjerningspersonen har pågått siden onsdag kveld, da den konservative aktivisten Kirk ble skutt og drept under et arrangement ved Utah Valley University.

Politiet har frigitt enda flere bilder fra overvåkingskameraer som viser en mistenkt person iført solbriller, svart hatt og en svart langermet skjorte. Videoopptak viser den mistenkte løpende over et tak og hoppende ned på bakken.

– Den mistenkte etterlot seg noen håndavtrykk, og myndighetene håper å samle DNA fra avtrykk som ble funnet, sier kommissær Beau Mason i Utahs departement for offentlig sikkerhet.

Kirks kiste fløyet hjem

Kirks kiste er fløyet til Arizona med visepresidentens fly, Air Force Two, ledsaget av enken Erika, visepresident J.D. Vance og hans kone Usha.

Visepresident J.D. Vance (høyre), andredame Usha Vance (midten) og enken Erika Kirk går av Air Force Two, som har hentet kisten med Charlie Kirk til Phoenix Sky Harbor internasjonale flyplass. Foto: Ross D. Franklin / AP / NTB

Arizona var Kirks hjemstat og base for hans organisasjon Turning Point USA.

President Donald Trump har bekreftet at han vil delta i begravelsen:

– Jeg tror det blir i Arizona, og jeg er blitt bedt om å delta, og jeg føler jeg må gjøre det. Jeg får høre at det blir neste helg, sier Trump.

Viktige funn

FBI-direktør Kash Patel har kunngjort en dusør på opptil 100.000 dollar – tilsvarende nesten én million norske kroner – for informasjon som kan lede til identifisering og pågripelse av gjerningspersonen.

Charlie Kirk ble skutt og drept onsdag kveld, men fredag morgen var fortsatt ingen er pågrepet. Arkivfoto: Matt Rourke / AP / NTB NTB

Etterforskerne har gjort flere funn som kan være viktige for saken:

* Et kraftig manuelt gevær er funnet skjult i et håndkle nær universitetsområdet.

* Ammunisjon med inngraveringer relatert til antifascisme og transpersoner.

Drapet på Kirk, som var en nær alliert av president Donald Trump, har rystet det politiske landskapet i USA. Både republikanere og demokrater har fordømt handlingen.