– Som kandidat til tredjeplassen på listen må jeg jo være forsiktig, skriver Carl I. Hagen på Facebook, som forklaring på hvorfor han hittil ikke har villet uttale seg om nominasjonsprosessen i Oslo Frp.

Men nå snakker han likevel:

– Siden eksklusjon av lederen i Oslo FrP og at styret ble fjernet og erstattet av et sentralstyreoppnevnt Interimstyre med Solvik Olsen som leder har jeg ikke kommentert det offentlig. Mange medier har vært i kontakt, men jeg har forstått at ledelsen ikke liker at noen sier noe annet enn ledelsen, så da har jeg holdt kjeft, sier Hagen.

Hanlegger småspisst til at «Interimstyret er visst også nominasjonskomité for Oslo FrP».

– For øvrig håper jeg påstander om at Christian Tybring Gjedde skal fjernes fra andreplassen er bare tøv, skriver Frp-veteranen videre.

– Noen har spekulert på om jeg blir foreslått der istedenfor Christian. La meg slå fast at jeg støtter Christian og det er uaktuelt å stille mot ham.

Carl I Hagen har også fått andre tilbud, skriver han:

– Har også mottatt forespørsler om å stille meg i spissen for nytt og andre partier! Det er ikke aktuelt slik situasjonen er nå. Jeg velger å bli og arbeide for en fornyet fremgang for FrP slik jeg gjorde etter konfliktene i 1994 og 2000/2001. Den linjen jeg valgte den gang håper jeg også en gang til kan få FrP tilbake til gamle høyder over 20 prosent. Så jeg kjemper videre som toppkandidat i Oppland og muligens på 3de i Oslo, avslutter Hagen, før han maner til «tøff kamp» og ønsker god jul og godt nytt valgår.

Flott at Høyesterett slo fast at politikk skal behandles av Stortinget og ikke rettsapparatet i klimasaken!. Værre at... Posted by Carl I. Hagen on Onsdag 23. desember 2020

