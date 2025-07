Carl Bildt om Trump: – Stor grad av uforutsigbarhet

– Det var et godt møte. Planen med møtet var på sett og vis å unngå katastrofe. Det, og å sørge for at Trump var blid. Og det fungerte jo åpenbart, gitt at møtet ikke endte med total krise slik mange fryktet.

Det sier den tidligere svenske statsministeren Carl Bildt, i et intervju med CNN.

Han sier at Nato-toppmøtet forrige uke ikke nødvendigvis sier noe om USA vil hjelpe sine Nato-allierte mot en eventuell russisk trussel i framtiden.

– Akkurat nå har vi den store russiske trusselen mot Ukraina, som jeg synes burde være hovedfokuset til Nato. Men si at det for eksempel dukket opp en trussel mot et Nato-land. Jeg tror de spesifikke omstendighetene i en slik situasjon, og hvordan Vladimir Putin navigerer seg rundt Trump, vil bestemme utfallet av scenarioet. Det var selvfølgelig bra å høre Trump tale slik han gjorde under toppmøtet. Men til syvende og sist er det, mildt sagt, en stor grad av uforutsigbarhet når det gjelder Donald Trump, sier Bildt til TV-kanalen.

Annonse

General enig

Bildt er ikke alene om å reagere på toppmøtet.

– Trumps USA har ødelagt den internasjonale regelbaserte verdensordenen. De stemte mot EU, sammen med Russland og Belarus, i FN. Trumps USA sa kategorisk, med forsvarsminister Pete Hegseth i front på sikkerhetskonferansen i München, at USA ikke vil underbygge europeisk sikkerhet.

Det sa britiske general Sir Richard Shirreff, i etterkant av Nato-toppmøtet, i en podkast med Times Radio. Han er ikke imponert over europeiske topplederes respons på møtet.

Annonse

Han var ikke nådig i sin kritikk mot Trump, og sa at den amerikanske presidenten er en Putin-sympatisør i ledtog med Russland.

– Toppmøtet var underveldende, for å være ærlig. Jeg skjønner hvorfor man politisk vil kalle det en suksess. Hele det europeiske politiske lederskapet i Nato er livredde for at Trump skal trekke seg. I virkeligheten kastet lederne seg for føttene til en president fra andre siden av Atlanteren som på ingen måte føler seg forpliktet til Nato, sa general Shirreff.

Smisk som diplomati

Carl Bildt var ikke særlig imponert over kommunikasjonen mellom Natos generalsekretær, Mark Rutte, og Donald Trump, som kom fram forrige uke, hvor Rutte skrøt hemningsløst av Trump.

Annonse

– Gratulerer, og takk for din handlekraft i Iran, det var virkelig ekstraordinært og noe ingen annen turte å gjøre. Dette gjør oss alle tryggere, het det blant annet i meldingen fra Nato-sjef Mark Rutte, ifølge NTB, der Rutte viste til USAs angrep på iranske atomanlegg.

– Man burde ikke overdrive. Vi er nødt til å behandle dette med alvor. Man kan ikke herske over verden med smisking. Jeg ville gjerne sett at Nato i større grad fokuserte på hva man faktisk skal gjøre for å kontre trusselen Russland utgjør mot Ukraina, og for å i større grad støtte Ukraina. Den amerikanske støtten ser tilsynelatende ut til å være avtakende, sa den tidligere svenske statsministeren.

– Trump har vært, om jeg skal si det diplomatisk, noe mindre enn imponerende.

Rutte har tidligere også kalt Trump for «daddy», i en samtale om Iran og Israel, ifølge Reuters.

Annonse

Diplomatisk «bromance»

Leder for Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, kritiserer også den smiskende tonen i Ruttes meldinger til den amerikanske presidenten.

– Norsk sikkerhet kan verken underordnes autoritære bøller eller tilfeldige utslag av høynivå-bromance. Det norske folk må kunne forvente seg at regjeringa navigerer dette terrenget i demokratisk ånd, med integritet og kløkt, har Bergstø skrevet på sin egen Facebook-side.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa før helgen til NRK at han er mot å smiske med folk, ifølge NTB.

Annonse

– Jeg tror det er en dårlig strategi, men vi skal snakke med folk så de lytter til oss, sa han.