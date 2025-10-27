Slik så det ut på Carl Berner mandag morgen etter raset søndag ettermiddag. FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB

– Norge er et land med mange bratte skråninger. Sånn sett er det et problem vi har her som de for eksempel ikke har i Nederland, sier Kalle Kronholm til Dagsavisen.

Han er naturgeograf i Skred AS og har bakgrunn fra forskningsprosjekter innenfor alle typer skred i bratt terreng.