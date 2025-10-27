Carl Berner-raset: – Farepotensial i alle deler av Norge

Med ulendt terreng over hele Norge, er alle deler av landet potensielt utsatt for rasfare, mener naturgeograf.

Slik så det ut på Carl Berner mandag morgen etter raset søndag ettermiddag.

Innenriks

Jonas Bucher Journalist
Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Norge er et land med mange bratte skråninger. Sånn sett er det et problem vi har her som de for eksempel ikke har i Nederland, sier Kalle Kronholm til Dagsavisen.

Han er naturgeograf i Skred AS og har bakgrunn fra forskningsprosjekter innenfor alle typer skred i bratt terreng.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

oslo kalle kronholm klimaendringer nyheter innenriks rasfare geologer carl berner
Powered by Labrador CMS