Carl Berner-raset: – Farepotensial i alle deler av Norge
Med ulendt terreng over hele Norge, er alle deler av landet potensielt utsatt for rasfare, mener naturgeograf.
Slik så det ut på Carl Berner mandag morgen etter raset søndag ettermiddag.
FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB
– Norge er et land med mange bratte skråninger. Sånn sett er det et problem vi har her som de for eksempel ikke har i Nederland, sier Kalle Kronholm til Dagsavisen.
Han er naturgeograf i Skred AS og har bakgrunn fra forskningsprosjekter innenfor alle typer skred i bratt terreng.