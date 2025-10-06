Byrådslederen i Trondheim går av: – Personlige årsaker og høyt arbeidspress

Byrådsleder Kristian Dahlberg Hauge (H) i Trondheim går av og tar hele byrådet med seg. Ole Martin Wold / NTB

Hauge sier at det er personlige årsaker og høyt arbeidspress som har ført til at han nå har valgt å fratre, melder Adresseavisen og NRK.

Både han og ordfører Ranum er Høyre-politikere.

«Jeg orienterer med dette bystyrets medlemmer og varamedlemmer om at byrådsleder Kristian Dahlberg Hauge har bedt meg om å få fratre som byrådsleder i Trondheim kommune», skriver ordføreren i pressemeldingen som ble sendt mandag ettermiddag, ifølge avisen.

På en pressekonferanse mandag ettermiddag forklarte Hauge hvorfor han trekker seg og sa at det var hans eget valg.

– Høyt arbeidspress

– Onsdag forrige uke tok jeg kontakt med ordfører Kent Ranum og fremla et ønske om å fratre som byrådsleder med utgangspunkt i personlige årsaker kombinert med et høyt arbeidspress over tid, sa han ifølge avisen.

Avgangen skjer formelt i neste bystyremøte, som er 23. oktober.

Hele byrådet må gå som følge av avgangen til byrådslederen, fordi kommuneloven sier at «hvis lederen av rådet fratrer, skal hele rådet fratre».

«Bystyret vil meldes på nytt når ny byrådsleder er blitt utpekt, i etterkant av byrådets formelle fratreden», står det i brevet fra Ranum.

Utpeker arvtaker

Ordføreren peker på dagens finansbyråd Kjetil Reinskou som ny byrådsleder, melder NRK. Han takker den avtroppende byrådslederen for jobben han har gjort.

– Kristian har lagt ned en solid innsats for Trondheim som byrådsleder. Jeg vil takke ham for jobben han har gjort for Trondheim og ønsker ham lykke til videre, sa Ranum.

Hauge er Trondheims første byrådsleder etter at byen fikk parlamentarisme, og byrådet ble satt sammen av politikere fra Høyre, MDG og Venstre i fjor.

Trondheims første byrådsleder trekker seg. Gorm Kallestad / NTB