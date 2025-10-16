Byrådet i Oslo vil halvere antall bydeler

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) presenterte torsdag forslag til ny inndeling av bydeler i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høringsforslaget innebærer å redusere antall bydeler fra dagens 15 til enten 6, 7 eller 8 bydeler. Samtidig vil de nye bydelene få mer ansvar og makt, noe som innebærer en desentralisering av makten i kommunen.

– Oslo har i dag 15 bydeler og løser altfor ofte oppgaver på 15 ulike måter. Det betyr – i ytterste konsekvens – at postnummeret ditt kan avgjøre hvilke tjenester du får. Det er uholdbart. For å sikre bedre tjenester til innbyggerne sender byrådet et forslag om bydelsreform på høring, sa byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) på en pressekonferanse torsdag.

Arbeidet med bydelsreformen har pågått siden 2023.

– Risikerer å bli kasteballer

Annonse

Det er over 20 år siden Oslo kommune fikk dagens bydeler, og byrådet mener tiden er moden for store endringer.

Oslo er i dag delt inn i 15 administrative bydeler, men det vil byrådet nå halvere. Bildet viser boliger i Nydalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dagens struktur har blant annet blitt kritisert for å skape dobbeltarbeid og gråsoner mellom etater og bydeler.

– Innbyggerne risikerer å bli kasteballer mellom tjenester, fagmiljøene blir sårbare, og det oppstår unødvendig dobbeltarbeid, sier Solberg.

Fakta om forslagene til nye bydeler i Oslo Byrådet i Oslo har lagt fram tre alternativer til nye bydeler. Målet er at ett av dem skal tre i kraft fra 1. januar 2028. Alternativ A (seks bydeler): * Bydel 1: Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern (uten Skøyen) * Bydel 2: Delbydel Skøyen (Ullern), Frogner og St. Hanshaugen * Bydel 3: Sagene, Grünerløkka (uten Løren og Hasle) og Gamle Oslo (uten Ensjø og Etterstad) * Bydel 4: Bjerke og delbydelene Teisen (Alna), Ensjø, Etterstad (Gamle Oslo), Hasle og Løren (Grünerløkka) * Bydel 5: Grorud, Stovner og Alna (uten Teisen) * Bydel 6: Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø Alternativ B (sju bydeler): * Bydel 1: Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern (uten Skøyen) * Bydel 2: Delbydel Skøyen (Ullern), Frogner og St. Hanshaugen * Bydel 3: Sagene, Grünerløkka (uten Løren og Hasle) og Gamle Oslo (uten Ensjø og Etterstad) * Bydel 4: Bjerke og delbydelene Teisen (Alna), Ensjø, Etterstad (Gamle Oslo), Hasle og Løren (Grünerløkka) * Bydel 5: Grorud, Stovner og Alna (uten Teisen) * Bydel 6: Østensjø og delbydelene Bjørndal, Bjørnerud og Mortensrud (Søndre Nordstrand) * Bydel 7: Nordstrand og delbydelene Holmlia Nord, Holmlia Syd og Prinsdal (Søndre Nordstrand) Alternativ C (åtte bydeler): * Bydel 1: Vestre Aker og Ullern (uten Skøyen) * Bydel 2: Delbydel Skøyen (Ullern), Frogner og St. Hanshaugen * Bydel 3: Sagene, Grünerløkka (uten Løren og Hasle) og Gamle Oslo (uten Ensjø og Etterstad) * Bydel 4: Nordre Aker og delbydelene Refstad og Årvoll (Bjerke) * Bydel 5: Grorud, Stovner (uten Høybråten), delbydeler Veitvet, Linderud, Ulven (Bjerke) Hasle og Løren (Grünerløkka) * Bydel 6: Alna og delbydeler Høybråten (Stovner), Ensjø og Etterstad (Gamle Oslo) * Bydel 7: Østensjø og delbydeler Bjørndal, Bjørnerud og Mortensrud (Søndre Nordstrand) * Bydel 8: Nordstrand og delbydelene Holmlia Nord, Holmlia Syd og Prinsdal (Søndre Nordstrand)

Åtte av ni partier i bystyret vedtok i vår tre mål for kommunens fremtidige organisering: mer helhetlig og likeverdig tjenestetilbud, gode og mer effektive tjenester, samt styrket lokaldemokrati.

Annonse

Byrådets mål er å kutte kostnader til administrasjon ved å redusere antall bydelsdirektører og underdirektører. Tidligere har byrådet varslet kutt på over 2 milliarder kroner fram mot 2028

Vil flytte flere oppgaver

Et viktig element i reformen er å flytte flere oppgaver fra sentrale etater ut til bydelene. Dette gjelder blant annet ansvaret for helsehusene og drift av flere parker og plasser.

– Hvis ansvaret for helsehusene flyttes fra sykehjemsetaten til bydelene, vil overgangen fra sykehus til hjemmet kunne gå enda mer sømløst, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H).

Annonse

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) sier et viktig element i reformen er å flytte flere oppgaver fra sentrale etater ut til bydelene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) understreker at dette også handler om å styrke lokaldemokratiet:

– Innbyggerne må i enda større grad få mulighet til å medvirke i beslutninger som angår dem. Derfor er dette også en demokratireform.

Tre alternativer

Byrådet foreslår tre ulike inndelinger av byen og har ikke rangert alternativene. Alle tre forslagene vil bli sendt på høring.

Annonse

– En bydel kan godt være stor i befolkningsantall hvis den har et lavt spenn av utfordringer, sier Korkunc.

Han peker på at bydeler med store utfordringer innen økning av pleietrengende eldre, barnevernsproblematikk og sosioøkonomiske utfordringer ikke bør være altfor store.

I 1973 ble det vedtatt å opprette 40 bydeler i Oslo. I 1988 kom den første bydelsreformen, som reduserte antall bydeler til 25. I 2004 kom nok en reform der antallet ble kuttet til dagens 15.

Fra 2028

Annonse

Bydelene får utvidet høringsfrist til 12. desember, mens andre aktører må svare innen 3. desember.

Målet er at bystyret skal ta stilling til forslaget til ny organisering våren 2026.

Dersom bystyret vedtar en bydelsreform, vil endringene tre i kraft fra 1. januar 2028.