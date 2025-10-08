For to uker siden detonerte politiet den mistenkte granaten som ble funnet i Pilestredet i Oslo etter at en annen granat eksploderte like før. Terje Pedersen / NTB

Temaet for møtet er å drøfte hvordan Oslo kommune og Oslo politidistrikt sammen kan håndtere utfordringene knyttet til utviklingen hvor stadig yngre gjerningspersoner blir brukt til å utføre alvorlig kriminalitet, heter det i en pressemelding fra Oslo kommune.

– Oslo skal være en trygg by. Jeg reagerer på det sterkeste når barn utnyttes på denne måten. Kriminaliteten skaper også utrygghet for resten av samfunnet. Politiet har en avgjørende rolle i å avdekke og hindre kriminalitet, og derfor er det viktig for meg å møte politiet for å diskutere hvordan vi fremover skal forhindre at svært unge trekkes inn i vold og kriminalitet. Slike handlinger skal alltid få konsekvenser, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Innkallingen til det ekstraordinære møtet kommer etter flere alvorlige hendelser som involverer barn ned i 13-årsalderen, og som politiet mener har tilknytning til det svenske Foxtrot-nettverket.

– Politi og kommune må jobbe sammen for å hindre at unge kynisk utnyttes av kriminelle. Det er våre barn det er snakk om, og dette er en utvikling vi ikke kan akseptere. Vi må forsterke innsatsen for å forhindre rekruttering og sikre trygg og riktig oppfølging av barna som har blitt utsatt for dette, sier byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug (V).

Politirådet i Oslo ble etablert i 2007 og ledes av byrådslederen. I rådet sitter politisk og administrativ ledelse i Oslo kommune og ledelsen i Oslo politidistrikt.