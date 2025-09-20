Bygger fremtidens våpen for Norge

Autonome droner er i vinden, men å operere helt på egen hånd vil de neppe gjøre med det første i Forsvaret.

Rikke Amilde Seehuus leder avdelingen i FFI som jobber med autonomi for ubemannede farkoster. Her med en 5. generasjons kvadrokopter med kallenavn Flamingo, som FFI har utviklet og som de bruker i dronesvermer.
Rikke Amilde Seehuus leder forskningsgruppa i FFI som jobber med autonomi for ubemannede farkoster. Hun forteller at krigen i Ukraina har påvirket kursen deres.

Kenneth Stensrud Journalist
Publisert

Se for deg en drone lastet med eksplosiver som flyr over slagmarken.

Den jakter etter et mål.

Dronen skanner bakken med et kamera og finner til slutt det den har lett etter.

Hei
