Rikke Amilde Seehuus leder forskningsgruppa i FFI som jobber med autonomi for ubemannede farkoster. Hun forteller at krigen i Ukraina har påvirket kursen deres. Foto: Kenneth Stensrud

Se for deg en drone lastet med eksplosiver som flyr over slagmarken.

Den jakter etter et mål.

Dronen skanner bakken med et kamera og finner til slutt det den har lett etter.