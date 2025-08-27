Bydelsdirektør er sønn av Gemt-eier

Blomster er lagt ned på stedet hvor Tamima Nibras Juhar (34) ble drept på en barnevernsinstitusjon på Kampen søndag. Foto: Javad Parsa/NTB

34 år gamle Tamima Nibras Juhar ble drept på jobb på et barnevernstiltak drevet av nettopp Gemt AS på Kampen i Oslo natt til søndag.

En 18-åring er siktet for drapet. Avtalen med firmaet Gemt AS er gjort av bydel Bjerke, som har ansvar for ettervernstiltaket 18-åringen hadde.

Bytter ut bydelsdirektøren

Under en orientering til bystyret onsdag sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i Oslo at bydelsdirektøren i bydel Bjerke er sønn av en av eierne av Gemt AS. Det skriver Avisa Oslo.

Han fjernes på dagen som bydelsdirektør for bydel Bjerke, sier byrådslederen.

– Vi har i dag konstituert bydelsdirektøren i Gamle Oslo som bydelsdirektør for bydel Bjerke med umiddelbar virkning. Dette forholdet, og hvordan det har blitt håndtert, vil være en del av gjennomgangen som skal og må gjøres. Han har ikke vært med på håndteringen av saken denne uken, sier Lae Solberg.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) redegjorde for Oslos bystyre onsdag. Her avbildet i fjor høst i en annen sammenheng. Foto: Thomas Fure/NTB

Ekstern gjennomgang

Byrådet har bedt KPMG om å gjennomføre en ekstern gjennomgang så raskt som mulig, opplyser byrådslederen på Facebook i en gjengivelse av redegjørelsen for Oslos bystyre.

Gjennomgangen skal munne ut i en rapport med konkrete anbefalinger til tiltak og vil blant annet se på bydelens oppfølging av 18-åringen, opplyser han.

Den skal også vurdere kontakten mellom bydelen og Gemt AS og hva som er gjort for å sikre forsvarlige risikovurderinger.

Gemt ikke siktet

Politiet sa tidligere i uka at de også har startet etterforskning av selskapet Gemt for mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Dette i forbindelse med at en ansatt døde på arbeidsplassen mens hun utførte arbeidsoppgaver.

Politiet understreker overfor TV 2 at det foreløpig ikke er tatt ut siktelse mot selskapet og at arbeidsgiveren har status som mistenkt i etterforskningen.

Etterforskningen kommer til å ta tid, sier politiadvokat Tone Bysting som har ansvaret for etterforskningen av Gemt.

– Det er viktig for oss at vi gjør det vi skal, og da tar det dessverre noe tid før vi har et svar, sier Bysting til TV 2.