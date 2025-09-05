Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (i midten) med Henning Skau fra Styrke (til venstre) og LO-sekretær Trude Tinnlund, som begge er fornøyde med satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning. Foto: Kunnskapsdepartementet

– Vi gjør dette fordi arbeidslivet trenger fagarbeidere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland til Dagsavisen.

Det nye statsbudsjettet for 2026 blir lagt fram av dagens regjering i løpet av oktober. Nå, rett før valget, slipper Arbeiderpartiet nyheten om at de vil sette av 68 millioner kroner for å skape 900 nye studieplasser for fagskolestudenter i 2026.

– Norge har et stort kompetansebehov for å løse de store utfordringene med energiomstilling, demografiske endringer og teknologiutvikling. Derfor vil Arbeiderpartiet investere i fremtidens kompetanse ved å opprette nye plasser på fagskoler i hele landet, sier Aasland.