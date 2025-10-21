Budsjettbråket: Ap kaller inn til pressetreff etter gruppemøte

Det fortsatt ukjent hva som kom ut av møtet, men dette blir etter alt å dømme tema for pressetreffet.

På innkallingen står det at finanspolitisk talsperson Tuva Moflag skal «orientere om vedtak fra gruppemøtet i Arbeiderpartiet om fullmakten stortingsgruppa har gitt til budsjettforhandlingene».

Statsminister Jonas Gahr Støre var med på gruppemøtet som varte i omtrent en halvtime tirsdag ettermiddag. Utenfor møterommet kunne man høre at det var applaus flere ganger underveis i møtet.

– Nå har jeg sittet to fulle dager i høring, så nå skal jeg endelig gå på gruppemøte, sier Aps finanspolitiske talsperson, Tuva Moflag, på vei inn til møtet. Noe mer ville hun ikke si.

Annonse

I kveld er også partiets ordførere innkalt til et digitalt møte. Lærdal-ordførere Audun Mo sier til Dagbladet at møtet etter planen skal begynne klokka 18.

Presset

Regjeringen har vært under mye press den siste tiden etter at de fjernet gratis ferje på mindre samband og kuttet ned på ordningen med sletting av studiegjeld i distriktene i forslaget til statsbudsjett.

Arbeiderpartiet sa selv i valgkampen at gratis ferje skulle fortsette og skremte med at høyresiden ville fjerne både dette og ordningen med sletting av studiegjeld.

Annonse

Senterpartiet har nektet å gå i forhandlinger før kuttene som gjelder gratis ferje og sletting av studielån i distriktene, er reversert. Også SV har gjort det klart overfor Arbeiderpartiet at de forventer at partiet snur om to budsjettkutt.

Støre lovet rask avklaring

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har beklaget løftet om gratis ferje i valgkampen. Han har også lovet en rask avklaring, og pekt på at saken må løses i Stortinget.

– Det må skje i Stortinget. Jeg tror det blir en god løsning. Vi skal gjenopprette tilliten til alle våre, sa Støre til NTB tirsdag formiddag.

Annonse

– Det kommer til å skje, sa Støre videre.

Kamzy Gunaratnam (Ap) før Arbeiderpartiets gruppemøte tirsdag. Møtet handler om bråket rundt statsbudsjettet. Terje Pedersen / NTB

Trond Giske og Jone Blikra (Ap) før Arbeiderpartiets gruppemøte tirsdag. Møtet handler om bråket rundt statsbudsjettet. Terje Pedersen / NTB