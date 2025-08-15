Brudd i forhandlingene om ny global plastavtale: – Svært skuffet

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er skuffet over at det ikke ble enighet om en plastavtale i Genève. Klima- og miljødepartementet / Handout / NTB

Rundt 180 land har vært samlet i Genève i et forsøk på å få i stand en avtale som kan begrense den voksende plastforurensningen i verden.

Sjefforsker ved Sintef, Rachel Haug Fossbakk, som har deltatt på forhandlingene, sier til NRK at partene fredag morgen har gått fra forhandlingsbordet uten at en avtale er klar.

Ifølge Fossbakk sier forhandlingslederen i Genève at de ikke kommer til en avtale og dermed avslutter forhandlingene.

Også en rekke andre delegasjoner til forhandlingene i Genève bekrefter at forhandlingene har endt i brudd, skriver nyhetsbyrået DPA.

Det er nå usikkert hva som skjer videre.

– Svært skuffet

– Vi er selvfølgelig svært skuffet. Plastforurensning er en trussel for både mennesker og miljø over hele verden, og ingen kommer til å klare å løse dette problemet alene, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

Det trengs en global avtale for å finne alternativer til engangsplast, fase ut farlige kjemikalier i plast og få på plass effektive avfallshåndteringssystemer i alle land, sier statsråden.

Overfor NTB utdyper Eriksen og sier det er fryktelig synd at man ikke har klart å få på plass en avtale etter å ha jobbet over lang tid for å få det på plass.

– Men vi har kommet nærmere hverandre i løpet av dagene, og det finnes kun ett alternativ, og det er å fortsette å jobbe videre med å få på plass en enighet, sier han.

Mindretall blokkerte

Men noe av utfordringen er at det ikke er helt klart hva som blir neste mulighet og når det blir mulig å få på plass en avtale neste gang.

– Nå vet vi ikke helt hvordan prosessen blir. FN har en miljøforsamling i desember, det blir et mulig sted for å møtes og diskutere muligheter.

Avstanden mellom landene har vært stor og et mindretall av såkalte likesinnede land har blokkert flertallets ønske om en avtale. I spissen for de likesinnede landene står land i Midtøsten med ikke-demokratiske regimer og stor oljeproduksjon.

– Disse landene har også ønsket sterke begrensninger på muligheten til å utvikle avtalen over tid. Det har hindret enighet om en global avtale, sier Eriksen.

Hadde fortsatt håp

Senest torsdag ettermiddag sa Bjelland Eriksen til NTB at han fortsatt hadde håp for at forhandlingene ville lede til en juridisk bindende avtale.

– Men ikke hvilken som helst avtale. Den må være effektiv, ta tak i alle typer plastforurensning og kunne utvikles over tid. Hvis ikke er vi ikke i nærheten av å løse plastkrisen, sier han.

De siste timene før forhandlingene brøt sammen, var lange, beskriver Eriksen fredag morgen.

– Det er aldri hyggelig å reise hjem fra slike møter hvor man ikke har kommet helt i mål. Så er det slik med forhandlinger ute i verden at mange land skal bli enige og man går tom for tid. Og det kommer nye møter senere, vi har ikke gitt opp og kommer til å fortsette, sier han.