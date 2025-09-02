Brosjyre uten avsender ligner på valginfo

En folder som oppfordrer til taktisk stemming for KrF og Venstre har dukket opp i postkasser hos nærmere 380.000 husstander. Brosjyren mangler avsender.

Kan minne om valginfo: Den umerkede brosjyren oppfordrer velgere til å stemme KrF eller Venstre for å sikre borgerlig flertall.

Tomm Pentz Pedersen
Utformingen får reaksjoner på at den kan minne om offisielt valgmateriell.

– I informasjon som sendes ut fra Valgdirektoratet vil det alltid stå tydelig at Valgdirektoratet er avsender, i tillegg benytter vi oss av den offisielle valglogoen på vårt materiell.

Det skriver Kjetil Johansen i Valgdirektoratet i en e-post til Dagsavisen.

