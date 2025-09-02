Brosjyre uten avsender ligner på valginfo
En folder som oppfordrer til taktisk stemming for KrF og Venstre har dukket opp i postkasser hos nærmere 380.000 husstander. Brosjyren mangler avsender.
Kan minne om valginfo: Den umerkede brosjyren oppfordrer velgere til å stemme KrF eller Venstre for å sikre borgerlig flertall.
FOTO: Kristian Møller Krystad
Innenriks
Utformingen får reaksjoner på at den kan minne om
offisielt valgmateriell.
– I informasjon som sendes ut fra Valgdirektoratet vil det
alltid stå tydelig at Valgdirektoratet er avsender, i tillegg benytter vi oss
av den offisielle valglogoen på vårt materiell.
Det skriver Kjetil Johansen i
Valgdirektoratet i en e-post til Dagsavisen.