Britisk ektepar hjemme igjen etter løslatelse fra Talibans varetekt

Det britiske paret Barbie og Peter Reynolds om bord i et fly på vei til Doha etter at de ble løslatt fra fengsel i Afghanistan. Foto: Qatars utenriksdepartement / AP / NTB

Ekteparet landet på Heathrow-flyplassen i London lørdag, melder nyhetsbyrået AFP.

Ekteparet Barbie (76) og Peter (80) Reynolds ble pågrepet på vei hjem i Bamiyan sentralt i Afghanistan i februar. De ble sittende fengslet uten å ha blitt siktet for noe i sju måneder.

Ekteparet giftet seg i Kabul i 1970 og valgte å bli i landet etter at Taliban tok over makten i 2021, og den britiske ambassaden trakk ut sine ansatte.

Ifølge BBC drev Reynolds-paret en organisasjon for utdanning som var godkjent av Taliban. Taliban har ikke sagt noe om hvorfor de ble pågrepet, utover at de brøt afghansk lov.

Qatar forhandlet om ekteparet med Taliban i flere måneder, i samarbeid med britiske myndigheter og parets familie. Torsdag bekreftet Taliban selv at de hadde løslatt ekteparet, som ble fløyet til Doha i Qatar.