Brenna visste om Nav-krisen i juni – krever svar fredag

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har kalt inn Nav-direktør Hans Christian Holte til et møte. Her fra et pressetreff under Arendalsuka på tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg kaller inn Nav-direktøren til et møte for å komme til bunns i hva som har skjedd i Navs budsjettstyring og kommunikasjonen både internt og utad om dette, skriver Brenna i en epost til NTB.

Det var Aftenposten som omtalte møtet først, etter at VG skrev tirsdag at flere regionale Nav-kontor har satt stopp på nye arbeidstiltak. De viser til at de har igjen for lite penger. Flere fylker fikk onsdag beskjed om at det blir stans i nye tiltak på ubestemt tid. VG har sett eposter som bekrefter at beskjeden ble sendt ut.

– Jeg vil fortelle statsråden om hvordan vi nå styrer denne posten, og hvordan pengene er brukt så langt og planene for hvordan vi gjør dette videre, sier Holte til TV 2 om møtet.

Alarmen gikk allerede i vår

Annonse

Nye opplysninger avdekket av FriFagbevegelse viser at alarmen gikk allerede i vår. Ifølge et referat fra et medbestemmelsesmøte i Nav 3. juni, fikk alle fylker beskjed om å se på tiltak for å komme i budsjettmessig balanse så tidlig som 11. april.

Nav-statistikk, også rapportert av FriFagbevegelse, viser en skarp endring i juni. Fra rundt 90.000 personer på ulike tiltak i mars, april og mai, falt dette til 82.000 i juni og videre ned til 72.467 i juli.

NHO Service og Handel reagerer kraftig.

Dramatisk

Annonse

– Dette er en dramatisk dobbeltknekk for inkluderingsarbeidet, sier administrerende direktør Vegard Einan i en pressemelding. Han påpeker at næringen mister et viktig verktøy for å inkludere arbeidssøkere, særlig i lys av tidligere innstramminger i bemanningsbransjen.

Så sent som onsdag fikk Navs fylkesdirektører krass beskjed i en melding fra arbeidsdirektør Sonja Skinnarland. Nav har gitt Aftenposten innsyn i meldingen:

«Du som fylkes-/regiondirektør har ansvar for at du holder fylkets tiltaksbruk innenfor ditt eget budsjett for inneværende år. Det er ikke rom for å overskride ditt budsjett. Dette har vært beskjeden siden januar 2025, men de fleste fylkene ligger fremdeles langt over budsjett», skrev Skinnarland.

Skaper usikkerhet

Annonse

Brenna sier at hennes klare forventning er at Nav overholder sin budsjettramme, samtidig som folk får hjelp til å komme ut i arbeid gjennom året.

– Våre ambisjoner om å få flere unge i jobb og at færre skal være på trygd ligger fast, og det er fulgt opp konkret med økte budsjetter, understreker Brenna.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet tok kontakt med Nav i juni da de fikk informasjon om at bruken av arbeidsmarkedstiltak ble tatt noe ned fra et høyt nivå enkelte steder.

– Svært uheldig

Annonse

Arbeidsministeren forventer at Nav-sjef Hans Christian Holte raskt sørger for tydeliggjøring og oppklaring av hva som er situasjonen, og hva det innebærer i praksis.

Brenna understreker at det er viktig med forutsigbarhet for alle som samarbeider med Nav om disse tiltakene.

– Derfor er det svært uheldig at dette skjer, skriver hun.

Det er ikke kuttet i Navs budsjett for å få folk i jobb, ifølge Brenna. Budsjetter er på nesten 9 milliarder kroner i år, og budsjettet til arbeidsmarkedstiltak er økt med nær 500 millioner kroner i år, legger hun til.

Annonse

Ikke nytt

Onsdag kveld sa Nav-direktør Hans Christian Holte til VG at de er forpliktet til å holde seg innenfor bevilgningen fra Stortinget.

– Det er ikke noe nytt i det som er sendt ut nå. At samlet tiltaksbruk må være innenfor bevilgningen, er tydelig kommunisert tidligere i år, sa han.

Holte understreket at det ikke er snakk om å stoppe tiltak som pågår.

Annonse

– Det vi har gitt beskjed om, er at nye tiltaksplasser ikke må opprettes før budsjettet er i balanse i det enkelte fylke, sa han.