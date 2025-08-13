Brenna, Solberg og Listhaug kåret til Norges mektigste kvinner

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) kåres til Norges mektigste kvinne for tredje år på rad, men må dele førsteplassen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kapital-redaktør Vibeke Holth skriver i en pressemelding at det aldri har vært en situasjon der tre kvinner så tett og tydelig konkurrerer om å styre landet.

I valgåret 2025 handler det ikke om én klar leder, men om maktkamp, omstilling og retning, ifølge Holth.

– I en slik dynamisk virkelighet er det nærmest umulig å kåre én ener – derfor deler de toppen, sier Kapital-redaktør Vibeke Holth.

Store endringer

Brenna vinner dermed kåringen for tredje år på rad, men må denne gangen altså dele seieren med to av sine meningsmotstandere. Det er ellers ganske store endringer på listen fra i fjor, da Solberg kom på en 7. plass og Listhaug på en 9. plass.

Fjorårets andreplass, sentralbanksjef, Ida Wolden Bache, havner i år på en fjerdeplass. Torsdag skal hun presentere Norges Banks nyeste rentebeslutning.

– Markedet forventer ikke rentenedgang nå, men skulle Bache likevel senke renten, vil det ikke bare få konsekvenser for økonomien til nær samtlige norske bedrifter og privatpersoner. Et rentekutt fra sentralbanksjefen nå kan virke direkte inn på dynamikken i valgkampen – i kanskje det viktigste stortingsvalget på flere tiår. Det sier litt om hvor enormt mye makt Bache har.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug og Høyres leder Erna Solberg deler førsteplassen med Brenna. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fire av seks ute av listen

Fire av de seks kvinnene som toppet lista i fjor, er i år helt ute av listen. Blant dem er tidligere justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og daværende LO-leder Peggy Hessen Følsvik. LOs nye leder, Kine Asper Vistnes, har i år fått sjuende plass.

Norges ti mektigste kvinner Hvert år kårer finansbladet Kapital Norges 100 mektigste kvinner. Her er årets topp ti: 1. Tonje Brenna (37) – Arbeids- og inkluderingsminister og nestleder i Arbeiderpartiet. 1. Erna Solberg (64) – Partileder for Høyre 1. Sylvi Listhaug (47) – Partileder for Fremskrittspartiet 4. Ida Wolden Bache (52) – Sentralbanksjef 5. Kjersti Stenseng (50) – Kommunal- og moderniseringsminister (Ap) 6. Astri Aas-Hansen (54) – Justis- og beredskapsminister (Ap) 7. Kine Asper Vistnes (48) – Leder i LO 8. Anne Nafstad Lyftingsmo (57) – Regjeringsråd, altså øverste administrative sjef ved Statsministerens kontor. 9. Kjerstin Braathen (55) – Konsernsjef i DNB 10. Kari-Anne Opsal (58) – Partisekretær (Ap)

Ifølge Kapital er det sjelden at en kvinne utenfor politikken gjør et så stort byks oppover i det norske makthierarkiet som Vistnes har gjort i år.

Finansbladet Kapital har kåret Norges 100 mektigste kvinner hvert år siden 2007. Listen bygger på faktisk innflytelse og reell makt – målt gjennom posisjon, gjennomslagskraft, ressursforvaltning og samfunnspåvirkning, opplyser Kapital.