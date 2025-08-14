Brenna kaller Nav-sjefen inn til krisemøte

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har kalt inn Nav-direktør Hans Christian Holte til et møte etter at flere Nav-kontorer har varslet at de stanser arbeidstiltak. Her fra et pressetreff under Arendalsuka på tirsdag. Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg kaller inn Nav-direktøren til et møte for å komme til bunns i hva som har skjedd i Navs budsjettstyring og kommunikasjonen både internt og utad om dette, skriver Brenna i en e-post til NTB.

Det var Aftenposten som omtalte møtet først, etter at VG skrev tirsdag at flere regionale Nav-kontor har satt stopp på nye arbeidstiltak. De viser til at de har igjen for lite penger. Flere fylker fikk onsdag beskjed om at det blir stans i nye tiltak på ubestemt tid. VG har sett e-poster som bekrefter at beskjeden ble sendt ut.

– Jeg vil fortelle statsråden om hvordan vi nå styrer denne posten, og hvordan pengene er brukt så langt og planene for hvordan vi gjør dette videre, sier Holte til TV 2 om møtet.

Skaper usikkerhet

Brenna sier at hennes klare forventning er at Nav overholder sin budsjettramme, samtidig som folk får hjelp til å komme ut i arbeid gjennom året.

– Våre ambisjoner om å få flere unge i jobb og at færre skal være på trygd ligger fast, og det er fulgt opp konkret med økte budsjetter, understreker Brenna.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet tok kontakt med Nav i juni da de fikk informasjon om at bruken av arbeidsmarkedstiltak ble tatt noe ned fra et høyt nivå enkelte steder.

– Nå har Nav sendt ut ny informasjon som har skapt en usikkerhet for flere bedrifter som samarbeider med Nav om å få folk ut i jobb i andre fylker.

– Svært uheldig

Hun forventer at Nav-direktøren raskt sørger for tydeliggjøring og oppklaring av hva som er situasjonen, og hva det innebærer i praksis.

Brenna understreker at det er viktig med forutsigbarhet for alle som samarbeider med Nav om disse tiltakene.

– Derfor er det svært uheldig at dette skjer, skriver hun.

Det er ikke kuttet i Navs budsjett for å få folk i jobb, ifølge Brenna. Budsjetter er på nesten 9 milliarder kroner i år, og budsjettet til arbeidsmarkedstiltak er økt med nær 500 millioner kroner i år, legger hun til.

Ikke nytt

Onsdag kveld sa Nav-direktør Hans Christian Holte til VG at de er forpliktet til å holde seg innenfor bevilgningen fra Stortinget.

– Det er ikke noe nytt i det som er sendt ut nå. At samlet tiltaksbruk må være innenfor bevilgningen, er tydelig kommunisert tidligere i år, sa han.

Holte understreket at det ikke er snakk om å stoppe tiltak som pågår.

– Det vi har gitt beskjed om, er at nye tiltaksplasser ikke må opprettes før budsjettet er i balanse i det enkelte fylke, sa han.