Brenna har aldri sittet på Stortinget, nå får hun det mektigste setet

Aps «kronprinsesse» går tøffe forhandlinger i møte. Hun avviser ikke å gå til borgerlig side for å skaffe flertall.

Arbeiderpartiets Tonje Brenna skal inn i tøffe forhandlinger om både budsjett og saker.

Innenriks

Politisk journalist
Politisk journalist
Publisert

– Det er en stor og viktig oppgave. Velgerne valgte 8. september at Ap skal styre Norge trygt videre, og det skal vi gjøre.

Det sier Aps rykende ferske parlamentariske leder Tonje Brenna til Dagsavisen og legger til: 

