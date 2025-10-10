Bred USA-støtte for Machado

Marco Rubio og flere kongressmedlemmer sendte støttebrev til Machados kanditatur til Nobels Fredspris i august i fjor. AP/NTB

President Donald Trump har uttrykt misnøye med at det ikke var han som ble tildelt årets Nobels Fredspris.

Men et brev sendt til nobelkomieteen 26. august 2024 viser at medlemmer i Trump-administrasjonen har gitt støtte til årets vinner, den venezuelanske opprørslederen María Corina Machado.

Blant dem er nåværende utenriksminister Marc Rubio, melder blant andre New York Times i dag. Saken er også omtalt i Nettavisen.

Rubio har vært en offentlig forkjemper for Machado og sluttet seg til andre amerikanske lovgivere i fjor da han var senator, for å støtte hennes nominasjon til Nobels fredspris.

Hyllet Machado

Sammen med senator Rick Scott fra Florida og andre republikanske medlemmer av Kongressen signerte han et brev adressert til Den norske Nobelkomité der han hyllet hennes innsats for å fremme demokratiet i det politisk urolige Venezuela under Maduro-regjeringen.



Men også tidligere i år, etter at Rubio hadde sluttet seg til Trump-administrasjonen, har han rost henne som «personifiseringen av motstandskraft, utholdenhet og patriotisme» og et «håpets fyrtårn» i blant annet Times Magazine.

- Har risikert alt

I brevet skriver de syv kongressmedlemmene at «I vårt arbeid som politikere som kjemper for demokrati og menneskerettigheter i møte med diktatoriske regimer på den vestlige halvkule og ellers i verden, har vi sjelden vært vitne til slikt mot, uselviskhet og en slik fast moralsk holdning som vi har sett hos María Corina Machado» , og videre:

«Hun har risikert alt for å vekke den tidligere sviktende kampånden hos det venezuelanske folket. De har lidd under 25 år med undertrykkelse, tortur, drap og økonomisk nød under Chavez-Maduro-regimet, som systematisk har undergravd demokratiske institusjoner og videreført en regional krise av monumentale proporsjoner».

