Bred enighet om oljefondets nedsalg, men «for sent og for smått»

Venstres Guri Melby mener beslutningen om at oljefondet skal selge seg ned i israelske selskaper kommer kun etter medieoppslag og partilederdebatter. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Venstre-leder Guri Melby mener at beslutningen om å selge seg ned verken er en avklaring eller en innstramning.

– Jeg synes det er helt utrolig at det krevdes et medieoppslag for å få Arbeiderpartiet til å se på dette, og at det krevdes en partilederdebatt for å få dem til å ta noen grep. Men dette løser jo ingenting, skriver Venstre-lederen i en epost til NTB.

– Oljefondet fortsetter med samme regler som før. Vi har med andre ord ingen garanti for at oljefondet ikke igjen kan investere i folkerettsbrudd. Dette er Jens Stoltenbergs ansvar selv om han i flere dager har forsøkt å dytte det over på Nicolai Tangen, mener Melby.

Altfor smått

– For oss er det ubegripelig at en ikke trekker alle investeringer fra et land som akkurat nå begår et folkemord, sier partileder Kirsti Bergstø i SV i en epost.

– Dette er altfor smått, fortsetter hun.

– Når regjeringen etter snart to år med krav sier de skal rydde opp, så er en liste på elleve israelske selskaper ikke nok. Vi vet at oljefondet er inne i langt flere selskaper, både israelske og andre, som vi burde vært ute av.

Oppsiktsvekkende sent

MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm mener oljefondet er oppsiktsvekkende sent ute.

– Dette tyder på at regjeringen og oljefondssjefen endelig har fått opp øynene. Det er et viktig første steg, selv om de er oppsiktsvekkende sent ute. Det neste som nå må skje, er at vi trekker oss ut av alle israelske selskaper og selskaper som selger våpen til Israel, for å hindre at vi er delaktige i et folkemord, sier hun.

Må trekke seg helt ut av Israel

Heller ikke Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt, er videre imponert over nedsalget.

– Dette er helt åpenbart nødvendig. Den siste uken har vist med all tydelighet at Norges sparepenger fungerer som bidrag til Israels folkemordøkonomi, og at vi ikke kan være trygge på at vi følger våre folkerettslige forpliktelser. Derfor er det ubegripelig for meg at regjeringen ikke tar grep som virkelig monner: Vi må trekke oljefondet helt ut av Israel, slik Norge med rette gjorde med Russland, sier Rødt-lederen.

– Burde kommet tidligere

Også Høyres nestleder Tina Bru slutter seg til kritikken mot at nedsalget kommer for sent.

– Denne gjennomgangen burde strengt tatt kommet tidligere. Det er veldig overraskende at Finansdepartementet og Jens Stoltenberg har visst om dette i en måned, uten å foreta seg noe, sier Bru i en kommentar sendt på epost.

Hun mener det er klokt at oljefondet har gått en ekstra runde.

– Vi må kunne stole på at oljefondet og Etikkrådet gjør fortløpende vurderinger av utviklingen i selskaper, særlig i så kompliserte og konfliktfylte områder. For oss som er opptatt av at fondets investeringer ikke skal styres politisk, er vi helt avhengig av å ha tillit til at de faktisk gjør det, sier hun.

Møte i kontrollkomiteen

Det er varslet et ekstraordinært møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag.

– Det er aktuelt å sende et brev med en rekke spørsmål til finansministeren om investeringene Statens Pensjonsfond Utland har i Israel. Dette er første steg før komiteen eventuelt åpner en kontrollsak på et senere tidspunkt. Hvorvidt det skal åpnes kontrollsak er noe komiteen først kan vurdere når vi har sett svarene fra Jens Stoltenberg, sier komiteens leder Peter Frølich (H) til NTB.

– Jeg mener det er riktig at kontrollkomiteen undersøker hva som har skjedd, sier Grunde Almeland i Venstre, som også er medlem av komiteen, til TV 2 , som erfarte møtet først.