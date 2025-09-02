Borgerlig valgskred i skolevalget: Frp klart størst med 26 prosent av stemmene

Valgforsker Peter Egge Langsæther er overrasket over hvor stor oppslutning den borgerlige siden fikk.

– Dette må sies å bekrefte en skikkelig blå bølge blant ungdom. Frps opptur var forventet, men det er mer overraskende at Høyre også går såpass mye fram, sier han til Dagsavisen.

Nesten dobling for Frp

Fremskrittspartiet doblet nesten oppslutning fra 13,9 i 2021 til hele 26 prosent i år.

Høyre fikk nest høyest oppslutning med 19,7 prosent av stemmene, også det en betydelig fremgang på 6,1 prosentpoeng fra 13,6 prosent i forrige skolevalg.

– Det er fortsatt seks dager igjen til valget, så vi tar det med fatning, sier Frp-leder Sylvi Listhaug om brakseieren i skolevalget.

Listhaug sier til NTB at dette likevel er en klar tilbakemelding fra de unge velgerne.

– De er lei av politikere som drar stigen opp etter seg og ikke har fokus på at man blir bedre i stand til neste generasjonen, sier Frp-lederen.

Venstre fikk mer enn halvert sin oppslutning med 3,8 prosentpoeng til 6,9 prosent. Det fjerde borgerlige partiet, KrF, fikk 3,2 prosent oppslutning – en økning på 1,2 prosentpoeng fra 2021.

På rødgrønn side taper samtlige partier oppslutning.

Blant de rødgrønne ble Arbeiderpartiet som ventet størst, med 17,1 prosent oppslutning, men opplevde en markant nedgang på 6,3 prosentpoeng.

SV endte på 10,8, ned 1,9 prosentpoeng, mens Rødt fikk 2,8 prosent, en nedgang på 1,8. Nedgang ble det også for både Senterpartiet og MDG. De fikk henholdsvis 4,5 (-3,4) og 3,9 (-2,1) prosent oppslutning.

Blant de mindre partiene hadde Pensjonistpartiet (PP) 1,3 prosents oppslutning og Norgesdemokratene 1,2 prosent.

Skolevalget ble holdt på videregående skoler mellom 25. august og 2. september, og i år var 379 skoler påmeldt.

Skolevalget blir gjennomført som urnevalg, i likhet med det ordinære valget.

Valget blir arrangert av Sikt på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Kilde: Sikt og Utdanningsdirektoratet

– Overraskende

Peter Egge Langsæther er postdoktor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har velgeratferd som et av sine spesialfelt. Han mener skolevalget kan gi en viss pekepinn på hvilken retning den politiske vinden peker.

Valgforsker Peter Egge Langsæther. Foto: UiO

– Vi vet at det er aldersforskjeller i partivalg, så meningsmålingene er nok mer representative enn skolevalget for befolkningen som helhet. Samtidig peker det jo mot noen klare trender, som Frps sterke vekst de siste par årene, sier han til Dagsavisen.

Valgforskeren er overrasket over hvor stor oppslutning den borgerlige siden fikk.

– Dette må sies å bekrefte en skikkelig blå bølge blant ungdom. Frps opptur var forventet, men det er mer overraskende at Høyre også går såpass mye fram, sier han.

Mener Frp fikk rasisme-hjelp

På Kuben videregående skole, den største videregående skolen i Oslo med 1.750 elever, hadde mange møtt opp på skolevalgvake. VG2-elevene Alina Omar og Sharon Kaur Garcha er overrasket over at Frp gjorde det så godt.

– Jeg tror det bare er en trend, og at det er derfor de vant, sier Garcha.

– Hva går den trenden ut på?

– De spiller mye på rasisme. Man kan se det under kommentarfeltet til mange med innvandrerbakgrunn, at folk skriver «Stem Frp», fordi de vil ha dem ut av landet, svarer Omar.

De to elevene tror mange unge ville stemt annerledes i et stortingsvalg, når stemmene faktisk teller.

– Jeg tror de fleste som stemte ikke tok det veldig seriøst, sier Omar.

Tobias Stokkeland (i midten), leder av Grønn Ungdom, var tydelig skuffet over resultatet fra årets skolevalg. Foto: Kenneth Stensrud

Klimadebatten havnet i skyggen av andre saker

MDG ville havnet under sperregrensen dersom dette resultatet hadde stått seg i et stortingsvalg. Omar og Garcha mener klima og miljø ikke lenger er en prioritert sak for unge i dag. I stedet er de mer opptatt av privatøkonomi, tror de. Det var også inntrykket til ungdomspartilederne i forkant av skolevalget.

Tobias Stokkeland, leder i MDGs ungdomsorganisasjon, Grønn Ungdom, opplever at andre saker har mye tatt større plass i debatten under årets valgkamp.

– Jeg tror veldig mange unge som fortsatt bryr seg om miljøet, men vi diskuterer det mindre. Det gjør at nyansene i denne debatten, og hvorfor for eksempel MDG sin politikk er den beste klimapolitikken, ikke vises, sier han til Dagsavisen.

– Det sier også litt om samfunnet som helhet, at vi ikke ha valgt å diskutere klima. Det mener jeg er veldig dumt, legger han til.

Valgforsker Peter Egge Langsæther påpeker at MDG gjorde det dårlig i det forrige skolevalget også, selv om mange unge fortsatt oppga klima som et viktig tema.

– Da handlet det nok mer om at andre ungdomspartier også ble mer offensive i klimaspørsmålet. Men det er andre saker som dominerer agendaen nå, og det reflekteres også i skolevalget, sier han.