En minnestund for aktivisten Charlie Kirk i Arizona i USA. Han ble skutt og drept under et politisk arrangement på et universitet i delstaten Utah. FOTO: Eric Thayer / Getty Images via AFP / NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Onsdag 10. september, etter attentatet mot den konservative aktivisten Charlie Kirk, gikk bruken av ordet «borgerkrig» til værs på X, tidligere kjent som Twitter. Dette viser en undersøkelse utført av New York Times.

Kirk ble skutt og drept foran tusenvis av mennesker, og videoopptak av drapet har siden sirkulert på nett.