Borgerkrigsretorikk i USA: – Bruken av politisk vold er faretruende høy
Bruken av ordet «borgerkrig» på internett gikk i været etter drapet på Charlie Kirk i USA. Det kommer neppe til å skje, men politisk vold har smitteeffekt, mener Ketil Raknes.
En minnestund for aktivisten Charlie Kirk i Arizona i USA. Han ble skutt og drept under et politisk arrangement på et universitet i delstaten Utah.
FOTO: Eric Thayer / Getty Images via AFP / NTB
Verden
Onsdag 10. september, etter attentatet mot den konservative aktivisten Charlie Kirk, gikk bruken av ordet «borgerkrig» til værs på X, tidligere kjent som Twitter. Dette viser en undersøkelse utført
av New York Times.
Kirk ble skutt og drept foran tusenvis av mennesker, og videoopptak av drapet har siden sirkulert på nett.