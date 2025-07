Bomber, sult og militser i Gaza: – En politisk skapt lovløshet

Det rapporterte dødstallet i Gaza nærmer seg 60.000, og både statsledere, FN og menneskerettsorganisasjoner har prøvd å legge press på Israel for å få en stans i kamphandlingene og la mer nødhjelp slippe inn.



Søndag kunngjorde Israel en midlertidig humanitær pause, og mandag sier landet at mer enn 120 lastebiler med nødhjelp er distribuert. Samme dag kaller to israelske menneskerettighetsorganisasjoner krigen i Gaza et folkemord på den palestinske befolkningen.

I tillegg til den overhengende faren for å bli drept, preges livene til palestinerne også av sult og kriminelle gjenger.

Et svekket Hamas