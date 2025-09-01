Bolsonaro får sin dom: – Århundrets viktigste rettssak i Brasil

Brasils tidligere president har sjelden fått forlate boligen sin den siste tiden. Lørdag for to uker siden var han på sykehuset for medisinske undersøkelser. Eraldo Peres / AP / NTB

Opp mot 40 år i fengsel venter den tidligere presidenten, skulle Brasils høyesterett finne han skyldig. Tross støtte fra hans allierte Donald Trump, er det lite som tyder på at det brasilianske rettssystemet bukker under for presset.

– Jeg tenker at dette er århundrets viktigste rettssak i Brasil, det er to grunner til det, det ene handler om demokratiet og det andre handler om dagens geopolitikk, sa samfunnsgeograf Torkjell Leira nylig til NRK.

Forfatteren av boka «Kunsten å drepe et demokrati – historien om Bolsonaros Brasil» sier til NTB at han selv skal være til stede i Brasilia når Bolsonaro enten blir funnet skyldig eller uskyldig.

Skal ha visst om drapsplaner

Mannen som var det latinamerikanske landets mektigste fra 2019 til 2022, står tiltalt for å ha planlagt et statskupp etter valgtapet mot nåværende president Luiz Inacio Lula da Silva. Han skal også ha visst om planene om å likvidere Lula og høyesterettsjustitiarius Alexandre de Moraes, som nå fører saken mot ham.

– Ordet kupp har aldri vært en del av mitt ordforråd, svarte Bolsonaro i retten, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Fortsatt bitter over å ikke ha vunnet en ny periode, forlot han Brasil til fordel for Florida to dager før perioden hans utløp, og nektet å delta på Lulas innsettelse.

En uke senere, 8. januar 2023, stormet rasende tilhengere som krevde at hæren skulle fjerne Lula, presidentpalasset, kongressen og høyesterett i Brasilia.

Dette kortvarige opprøret førte til anklagene om at Bolsonaro orkestrerte planer for å styrte Lula – og kjente til påståtte planer om å arrestere, og til og med likvidere sin rival. Dette er anklager Bolsonaro avviser.

– Vil være historisk

Fem dager er fra tirsdag satt av i rettssalen for domsavsigelsen mot Bolsonaro og sju av hans allierte. En av dem, hans tidligere assistent Mauro Cid, har inngått en tilståelsesavtale med påtalemyndigheten. Bolsonaro selv vil trolig ikke være til stede. Han skal ifølge personer tett på ham følge den hjemmefra.

Skulle Bolsonaro bli dømt er han den femte presidenten av de siste sju som enten har blitt dømt, fengslet eller stilt for riksrett. Hans politiske motstander Lula har også vært fengslet for en korrupsjonsdom, men den ble senere opphevet på grunn av en prosedyrefeil. Bolsonaro kan derimot bli den første som dømmes for statskupp.

– Hvis man for første gang får dømt noen for å planlegge og gjennomføre statskupp vil det være historisk og fantastisk viktig for fremtiden til Brasil, som er verdens fjerde største demokrati, sier Leira til NRK.

Trump-press

Brasil er dypt splittet i synet på den tidligere presidenten og saken som føres mot ham. Noen hyller rettsprosessen og kaller den en seier for demokratiske verdier, for andre ses det på som en politisk heksejakt. Ikke nok med det – verdens mektigste mann har utøvd et hardt press mot brasilianske myndigheter for at de skal droppe hele saken.

Donald Trump har selv støttet opp under anklagene om en heksejakt mot sin politisk allierte. Den amerikanske presidenten har straffet Brasil med 50 prosent toll på importen av en mengde brasilianske varer. Det har Lula kalt uakseptabel utpressing.

– Hvis nødvendig, så skal vi ta i bruk alle juridiske midler for å forsvare økonomien vår, sa Lula i en tale til nasjonen tidligere i juli.

USA har også innført sanksjoner mot høyesterettsdommer Moraes, som amerikanerne anklager for blant annet å undertrykke ytringsfriheten.

Sitter neppe i vanlig fengsel

Mellom tirsdag og fredag 12. september er det satt av fem dager i den brasilianske høyesteretten. Et Brasil som ifølge Brasil-viter Torkjell Leira har vært hjemsøkt av stats- og militærkupp, kan da for første gang få noen dømt for det.

De første dagene skal retten gå gjennom både aktoratets og forsvarets vurderinger. På dag tre og fire, som er 9. og 10. september skal de fem dommerne stemme etter tur. Der holder det med et rent flertall, så allerede etter dommer nummer tre kan Bolsonaro bli funnet skyldig.

Rett på særskilt fengsling

Om Bolsonaro dømmes for å ha ledet en kriminell organisasjon, hvis mål var å gripe makten i Brasil på urettmessig vis, vil han fortsatt kunne anke. Blir anken akseptert, vil saken bli analysert av de seks resterende høyesterettsdommerne som ikke er i dommerpanelet nå. De vil kun gjennomgå spesifikke klager hvis det har vært uenighet i den innledende dommen, for eksempel på et tiltalepunkt eller i straffeutmålingen.

Skulle majoriteten i høyesterett være enige om at ekspresidenten er skyldig, må han i fengsel. Men det er lite sannsynlig at han ville bli overført til et vanlig fengsel. Som tidligere hærkaptein har han rett til særskilt fengsling, som kan finne sted ved hærens hovedkvarter i Brasília eller i Føderalpolitiets hovedbygning i samme by.

Bolsonaro-tilhengere har vist sin støtte utenfor ekspresidentens hjem. Eraldo Peres / AP / NTB

Brasils nåværende president Luiz Inacio Lula da Silva får se skadene etter at presidentpalasset ble stormet av Bolsonaros tilhengere 8. januar 2023. Eraldo Peres / AP / NTB

Det er satt inn ekstra sikkerhetstiltak rundt Brasils Høyesterett før domsavsigelsen starter tirsdag. Eraldo Peres / AP / NTB

Høyesterettsjustitiarius Alexandre de Moraes fører saken mot Bolsonaro. I tillegg til president Lula skal det ha vært planer om å likvidere Moraes, som et ledd i kupplanen. Gustavo Moreno / AP / NTB