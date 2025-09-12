– Forsvaret anser straffen som uforholdsmessig, sier Bolsonaros rådgiver Fabio Wajngarten i en uttalelse publisert i sosiale medier.

Dommen i høyesterett kom torsdag kveld, kort tid etter at den siste av de fem dommerne hadde stemt for å dømme Bolsonaro. En av dommerne gikk inn for frifinnelse, men det krevdes bare simpelt flertall for å felle ekspresidenten.

Også sju andre personer ble funnet skyldige på alle tiltalepunktene.

Forsvarsadvokatene til den tidligere presidenten har varslet at dommen blir anket.

– Vi er villige til å ta saken helt til internasjonale rettsinstanser., sier Wajngarten.

Trump overrasket over dommen

USAs president Donald Trump uttrykker overraskelse og misnøye over dommen. Trump har tidligere kalt saken mot Bolsonaro en «heksejakt». Som en reaksjon på rettsprosessen har USA under Trumps ledelse innført straffetiltak mot Brasil.

– Frustrerte tilhengere

Bolsonaro, som var det latinamerikanske landets mektigste fra 2019 til 2022, kjennes skyldig i å ha planlagt et statskupp etter valgtapet mot nåværende president Luiz Inacio Lula da Silva. Han skal også ha visst om planene om å likvidere Lula og høyesterettsjustitiarius Alexandre de Moraes, som nå fører saken mot ham.

Da dommer Carmen Lucias gikk inn for å felle Bolsonaro ble det klart at det var flertall for å dømme Bolsonaro. Eraldo Peres / AP / NTB

– Blant Bolsonaros tilhengere tror jeg det vil bli mye frustrasjon, sinne og kanskje protester. De som støtter dagens regjering, og bredere dem som er opptatt av rettsstat og demokrati, vil feire dette som en seier, sier samfunnsgeograf og forfatter Torkjell Leira til NTB.

Første dom for militærkupp

Han peker på at det er første gang politikere eller militære ledere blir dømt for militærkupp, eller forsøk på militærkupp, i Brasils historie – tross at det har vært mange slike kupp og kuppforsøk gjennom landets historie. Dommer Carmen Lucia sa blant annet i sin begrunnelse at Brasil med dommen «møter sin fortid, nåtid og framtid».

Tross at det er en historisk rettssak, har stemningen i hovedstaden Brasilia vært rolig, ifølge Leira. Han befinner seg i byen og beskriver et enormt sikkerhetsoppbud rundt høyesterettsbygningen.

Sikkerhetsstyrker utenfor høyesterettsbygningen i Brasilia. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB

– Det har vært mindre demonstrasjoner både for og mot Bolsonaro ved huset hans like utenfor byen. Hver kveld har det også vært holdt en bønnestund til støtte for ham.

Simpelt flertall

– Ordet kupp har aldri vært en del av mitt ordforråd, svarte Bolsonaro underveis i rettssaken, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Tidligere hadde både de Moraes og høyesterettsdommerne Flávio Dino og Cristiano Zanin funnet Bolsonaro skyldig, mens Luiz Fux stemte for å frifinne ham. Fux fikk kjølig behandling av sine kolleger i høyesterett torsdag.

I rettssaken med fem dommere er det simpelt flertall som gjelder, derfor var Bolsonaro i praksis kjent skyldig allerede før den siste dommeren kom med sin stemme.

Trolig ikke vanlig fengsel

Når Bolsonaro anker dommen, vil saken bli analysert av de seks resterende høyesterettsdommerne som ikke har vært i dommerpanelet. De vil kun gjennomgå spesifikke klager hvis det har vært uenighet i den innledende dommen, for eksempel på et tiltalepunkt eller i straffeutmålingen.

Bolsonaro vil måtte sone flere år, men det er lite sannsynlig at han vil sitte i et vanlig fengsel. Som tidligere kaptein i hæren har han rett til særskilt fengsling, som kan finne sted ved hærens hovedkvarter i Brasília eller i det føderale politiets hovedbygning i samme by.