Bollestad advarer mot KrFs Pride-retorikk: – Vi må ikke miste rausheten
– Jeg tror det er mange som opplever at KrF er imot alt og alle, sier tidligere KrF-leder Olaug Bollestad til Stavanger Aftenblad.
22. august er det ett år siden Bollestad trakk seg som KrF-leder og stortingskandidat, etter at partiledelsen mottok et varsel om lederstilen hennes, skriver Aftenbladet.
– Jeg vil ikke bruke ordet sårt, men jeg kjenner jo på at det KrF jeg ledet, hadde et annet fokus enn det som er fokuset nå, sier Bollestad i intervjuet med avisen.
Hun forteller at hennes engasjement har alltid handlet om å bygge et samfunn som bryr seg om folk, og som ser de som ikke har fått de samme mulighetene i livet som alle andre.
Bollestad gjentar flere ganger gjennom intervjuet at hun fortsatt er glad i KrF og ønsker å bidra til at KrF skal gjøre et godt valg.
Tidligere i sommer gikk hun i Pride.
– Jeg kunne ikke la være. Da hadde jeg mistet hele min integritet. Min jobb som politiker har vært å stille opp, sier hun og slår i bordet.
På spørsmål om hun opplever at KrF tråkker på folk nå, svarer hun dette:
– Det jeg er opptatt av å si, er at vi må ikke miste rausheten. Det du sier, må folk kjenne igjen i handling, og det du gjør, må folk kjenne igjen i det du sier.
